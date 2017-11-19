菊島澎湖跨海馬拉松 10級東北季風震撼中完成

澎湖瘋秋冬運動賽事壓軸賽事-菊島澎湖跨海馬拉松，在西嶼西台古堡舉行開跑儀式。（記者劉禹慶攝）

2017-11-19 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首屆菊島澎湖跨海馬拉松賽，今日在10級東北季風震撼教育下舉行，由西嶼西台遊客中心開跑，沿途逆風、側風夾擊下，從西嶼鄉一路「跨海＋跳島」奔回馬公市區，選手們艱辛完成挑戰，政務委員張景森也挑戰全程馬拉松成功。

菊島澎湖跨海馬拉松賽，是今年澎湖秋瘋季系列壓軸運動賽事，活動吸引來自世界各地的海外跑者，有舊金山、韓國、中國北京、馬來西亞、新加坡、大阪、東京、中國福建等地的跑團連袂參賽，計有1500餘人。其中政務委員張景森參加全馬組、法務部長邱太三參加小雲雀5公里組。

活動路線分為綠蠵龜組（全馬42.195公里）、天人菊組（半馬21公里）與小雲雀組（迷你馬5公里）3個組別，其中全馬選手，自西臺古堡起跑後，往西經最古老的漁翁島燈塔，途經壯闊的大菓葉玄武岩、二崁古厝聚落群，再一路跳島穿越跨海大橋跑回馬公，跑者們用雙腳領略澎湖風光。包括觀光局副局長陳淑慧、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、馬公市長葉竹林也到場為選手們加油。

經過激烈競賽，全馬男子組冠軍Jorge Maravilla是曾獲舊金山馬拉松男子組冠軍，以2小時43分07秒稱王；女子組則來自中國廈門的胡靜婷，以3小時30分42秒稱后；今年獎盃由葛萊美大師蕭青陽操刀整體視覺，以海漂物製作完賽獎盃，相當搶眼。

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