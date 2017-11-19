台中眷村文物館開幕 濃濃眷村味

文化局將原空軍眷舍變身作台中眷村文物館開幕。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-19 14:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市眷村文物館今日開幕，除有展示眷村文物的眷村故事館外，更引進餐廳讓民眾可以吃到眷村味，邀民眾感受時代文化味。

台中市文化局指出，位於北屯區天祥街19號的「台中市眷村文物館」，前身是空軍眷舍北屯新村，又稱凌雲社區，台中市決定保留舊眷村4棟房子做眷村文物館，讓民眾可以看見時代變遷下的多元文化，文物館委外經營，今日正式開幕。

文化局長王志誠表示，台中市是少數在同一縣市中成立兩個眷村文化或園區的縣市，除北屯眷村文物館外，另有清水眷村文化園區，兩相呼將城市發展過程展現給現代人認識。

他盼藉文物館的開放，不只連結巷弄記憶，更結合社區人與人間緊密的關係。

台中市眷村文物館除有故事館外，另有眷村味餐廳，王志誠指出，美食是共通的語言，眷村菜不只美味更是台灣發展的印記，眷村文物館用人情味打破都市人與人間的藩籬，帶民眾透過味蕾更了解這塊土地。

今日開館除有眷村味走秀外，另舉辦眷村菜教學與品嚐活動，以生菜蝦鬆及三杯烤麩為主菜，配合花博更加入桂花和野薑花佐菜，呈現色香味俱全的美食文化。

另有文物館導覽、童玩體驗、空軍飛機DIY及眷村創意市集，展現台中眷村文化的多元魅力。

文化局表示，台中市眷村文物館前身北屯新村又稱凌雲社區，主要是軍方安置空軍校級以上的軍官及其眷屬的宿舍，10多年前居住眷戶陸續搬遷，國防部撥用給台中市政府，並規劃為眷村文物館，103年整修完成，今年正式委外營運開放。