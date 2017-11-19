學習防暴意識 中市數百人一起玩「防暴大富翁」

中市數百人一起玩「防暴大富翁」學防暴意識。（記者蘇孟娟攝）

2017-11-19 13:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市數百人今天在台中公園一起玩「防暴大富翁」，透過闖關過程建立防暴觀，盼民眾一起擔任防暴小尖兵，大家一起管閒事，遏止身邊受虐、受暴事件等遺憾發生。

社會局指出，台中市家庭暴力通報案件，女性被害人高於男性，案件類型包括親密關係暴力、老人保護等，響應11月25日聯合國「國際終止婦女受暴日」，台中市社會局今日在台中公園舉辦「紫色嘉年華~防暴大富翁」，推動家庭暴力及性侵害防治宣導。

台中市副市長林依瑩扮「防暴大富翁」帶全場數百與會人士宣誓希望多協助防止身邊受暴遺憾，她說因家暴造成的社會事件不少，如何防暴確實不容易，應從生活圈建立防暴概念，如果遇到家暴一定要勇敢說出來，親友遇到也應給予協助。更盼透過融入防暴家防概念的大富翁遊戲，讓大家能從遊戲中學習正確觀念。

衛福部保護服務司司長張秀鴛也指出，為了避免不幸的社會憾事發生，防暴工作應扎根社區，每一人都應更努力終結暴力，並推展暴力零容忍，用行動向暴力說不。

今日活動吸引數百人一起挑戰關卡融入防暴觀念的大富翁遊戲，有銀髮族也有小學生前來共襄盛舉，參與民眾說，與其聽防暴制式宣導，大富翁遊戲寓教於樂，很自然能記住相關觀念。

除有百人玩防暴大富翁外，現場另有公私立家庭暴力及性侵害防治網路單位現場設攤，展示家庭暴力及性侵害防治的各種資訊與服務內容，讓民眾闖關；另有防暴創意DIY區，邀請民眾製作平安吊飾等。

中市數百人一起玩「防暴大富翁」學防暴意識。（記者蘇孟娟攝）