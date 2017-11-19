回收申報率不到2％ 中市議員憂學校廢食用油流向

市議員鄭功進（左）、楊典忠（右）要求環保局長白智榮加強學校廢食用油回收申報率。（記者張菁雅攝）

2017-11-19 13:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市日前驚傳一所國小營養午餐使用回鍋油，造成學童腹瀉。市議員鄭功進、楊典忠卻發現今年1至9月全市僅有9所學校申報廢食用油回收，申報率不到2％，令人擔憂校園食安是否還有「未爆彈」，要求環保局設法提高申報率，確保學童營養午餐的安全。

清水區一所國小本月初遭家長檢舉營養午餐使用回鍋油後，教育局已緊急行文要求全市325所學校，全面禁止使用回鍋油。

然而，鄭功進指出，根據環保局1至9月廢食用油回收統計，學校回收總量僅5.6公噸，數量這麼少，原來只有9所學校申報，包括3所國小、1所中學、1所幼兒園、1所育幼院、3所大專院校。而全市共325所學校，換算下來申報率不到2％，除了教育局從源頭禁用外，環保局也應主動要求各學校核實申報廢食用油的回收量，才不會讓有心人士有從中搞鬼的機會。

楊典忠也說，目前未申報廢食用油回收，並無相關罰則，僅有隨意棄置廢食用油污染環境才有處罰辦法，環保局應更積極研議廢食用油回收的執行率，落實學童的食安保護。

鄭功進也說，目前全市各校營養午餐的辦理方式，扣除校外團膳的部分，其中自辦午餐的校數就高達87所、公辦民營也有49所學校，建議應從這些學校著手改善。

對此，環保局回應，為督導學校落實廢食用油回收業務，將會再行文各校，向學校承辦人員重申相關政策，後續研擬改進辦法。