直播加油打氣 屏東2200志工總動員

副縣長吳麗雪在活動上授旗給13個新加入祥和計畫志願服務隊的團隊。（記者邱芷柔攝）

2017-11-19 13:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了幫在地的志工打氣，屏東縣政府今天特別透過連線直播，無論是東港地區志工夥伴的淨灘、佳冬鄉高齡志工服務獨居長輩，到最南端的恆春鎮的街道清掃等，讓更多人看見屏東各角落志工的活力。

來自屏東33個鄉鎮共77個志工團體、2200名志工，今天一起拿起竹掃、戴上口罩，掃街、淨灘、擦亮街角反光鏡，從屏東最北的高樹鄉東興社區到最南端的社會處恆春中心，志工們透過網路平台，連線發文分享服務過程。

社會處表示，聯合國在1985年訂定每年12月5日為「國際志工日」，屏東縣每年均有約10萬餘人次參與志願服務，服務範圍涵蓋原住民及客家文化推廣、身心障礙、兒童、老人、婦女、社區、環保、稅務、政風、衛生、警察和路平志工等，今年屏東志工大會師暨志願服務人員聯合服務活動在今天上午正式展開，透過連線直播，希望志工們不只是默默付出，而是讓更多人可以看見志工的行動，一起給予支持與鼓勵。

副縣長吳麗雪也在活動上授旗給13個新加入祥和計畫志願服務隊的團隊，她表示，特別感謝新血的注入，也期待志工們持續對社會無私奉獻，讓助人的「心」成就無限寬廣。