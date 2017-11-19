跟著主廚做料理 弱勢孩子開啟夢想

世界展望會彰雲嘉辦事處、劍湖山王子飯店今天一起舉辦「料理王子教室」助學活動，小朋友變身小廚師跟著主廚學做料理。（記者黃淑莉攝）

2017-11-19 13:01

［記者黃淑莉／雲林報導］世界展望會彰雲嘉辦事處、劍湖山王子飯店今天一起舉辦「料理王子教室」助學活動，期盼透過料理開啟經濟弱勢學童的一扇窗，同時也邀請社會大眾一起加入「將愛傳遞出去，用行動幫助國內兒童安心就學活動」，幫助孩童實現夢想。

今天「料理王子教室」助學活動由世界展望會扶助學童陶笛及演唱「小小的夢想」歌聲中揭幕，孩子們變身小廚師跟著飯店主廚劉文富一起學做馬鈴薯沙拉。

活動中小朋友分享自己的夢想，10歲小宇說，他的夢想是成為一位廚師，可以煮美味的料理給媽媽及妹妹吃，該其他人吃得健康又營養；11歲萱萱則說，她想當社工讓需要幫助的人展露笑容；婷婷想要當甜點師，她說，吃甜點讓人有幸福的感覺。

世展會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，料理是件幸福、快樂的事，世界會扶助學童許多下課後獨自在家，感謝飯店主廚劉文富教孩子如何用家中簡單食材做點心，也期盼透過這次學料理活動開啟學童另一扇窗。

王昶評說，世展會在雲林扶助近2000名學童，為幫助經濟弱勢學童能安心就學，每學期開學前發放助學金，邀請大家成為弱勢兒童逆風飛翔的動力，幫助孩子們穩定求學，朝著夢想飛翔。

王子飯店執行副總鄭玉枝指出，為幫助世展會扶助學童安心就學，即日起到明年2月春節前，飯店內將擺設捐款箱，邀請民眾一起來響應，做愛心幫助孩子們圓夢。