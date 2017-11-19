鍍金打造「五獅九龍玉旨」宜蘭市西關廟迎百年盛會

宜蘭市西關廟有百年歷史，今年廟方打造一面鍍金玉旨，今舉辦安座大典。（記者張議晨攝）

2017-11-19 12:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市西關廟歷史超過150年，廟方今年在信眾認捐下，委請台南雕刻匠師打造一面「五獅九龍玉旨」，該玉旨歷時兩個月完成，並在三清宮道教總壇完成開光後，今迎回西關廟舉辦安座大典，堪稱西關廟百年盛事，下午1時15分，廟方開始遶境宜蘭市舊城區等廟宇，祈求合境平安。

西關廟建於清朝咸豐2年（1852年），主祀關聖帝君，早期是宜蘭舊城西門一帶居民信仰中心，香火鼎盛。

今年廟方受供俸的關聖帝君欽點，指示執事人員打造一面「五獅九龍玉旨」安座在廟內，最後廟方在信徒認捐50萬幫助下，委由台南匠師歷時兩個月雕刻而成。

玉旨前方裝飾有五獅、九龍等圖樣，上頭再鍍上金箔，完工後，於三清宮道教總壇開光，並於該廟安座36天，今迎回西關廟安座。包括宜蘭縣代理縣長陳金德、宜蘭市長江聰淵等均出席見證。

廟方表示，玉旨為廟內神明降旨打造而成，從圖樣、字體到完成，都受神明指示，希望以此輔佐廟宇，祈求境內風調雨順。

廟方說，今早完成安座大典後，下午1點15時，遶境舊城區東嶽廟、碧霞宮、靈惠廟、感應宮、城隍廟、福松廟、昭應宮等舊城廟宇。