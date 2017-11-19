農村旅遊正夯 水保局推10優質路線

2017-11-19 12:05

〔記者張菁雅／台中報導〕農村轉型拚觀光，探訪農村成為深度旅遊新型態。農委會水土保持局今年首度開辦優質農村旅遊評鑑，從全台116個參選遊程中精選出34個優質農村遊程，而水保局南投分局也從彰投雲嘉地區遴選22處特色農村，規劃10條優質旅遊路線，將在台中國際秋季旅展向民眾介紹。

水土保持局副局長林長立表示，農村社區隱藏不少秘境，不管是美食或美景都具有國際水準，保守估計，去年到農村旅遊人次超過400萬人次，今年希望透過評鑑結果的公佈，提供優質多元農村體驗資訊，促成旅遊業者與農村社區之間的合作，更加帶動農村休閒觀光旅遊發展。

水保局南投分局也根據生態、文化、產業等主題，精選出22處特色農村，並提供10條農村旅遊路線，讓民眾參考，包括南投縣仁愛鄉南豐社區的「跟著蝴蝶去旅行」，可以探訪蝴蝶生態、認識賽德克族文化、學習部落料理；雲林158線的緩慢之旅可拜訪三代老油廠、到農場體驗種菜等；或到嘉義縣東石鄉拉蝦餵魚、膠筏採蚵、品嘗海派風味餐等。

水保局表示，走入農村，才能真正體驗台灣，還在煩惱旅遊不知何處去的民眾，不妨來趟農村旅遊，水保局南投分局24日至27日也將帶著10條旅遊行程，參加台中國際秋季旅展，和民眾分享。