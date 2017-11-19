隨關帝爺出巡 蜈蚣陣爬陡坡、宋江陣助推…

眾人合力推或拉，協助蜈蚣陣爬坡。（記者吳俊鋒攝）

2017-11-19 12:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區保西代天府暌違18年的王船醮典即將登場，交陪境之一的關廟山西宮率隊參與，今天舉行「架棚」，轄境各陣頭齊聚，隨關帝爺神轎出巡，而載著小朋友的蜈蚣陣，在進入龍崎後，有段近500米的陡坡，累壞工作人員，最後由宋江陣壯丁合力助推下，順利爬上去，現場歡聲雷動，畫面溫馨、有趣，也展現了地方的信仰熱忱。

進入龍崎的山路，有長約500米的上坡，考驗各陣頭的體力。（記者吳俊鋒攝）

山西宮總幹事林慶銘表示， 這次將前往保西代天府「逗熱鬧」的神轎與陣頭各有13組，陣容龐大，架棚的意思，在於針對平時的操練進行成果驗收，也一併出巡，保佑轄境平安。

宋江陣助推蜈蚣陣，畫面溫馨又有趣。（記者吳俊鋒攝）

山西宮的架棚、遶境活動，於今天清晨7點啟程，陣頭、神轎天未亮就在廟前廣場集結，等待拂曉出擊，相當熱鬧。

各陣頭在廣場集結後，天一亮就啟程。（記者吳俊鋒攝）

在關廟進入與龍崎的交界處的南162線，有長約500公尺的上坡路段，對於各神轎、陣頭而言，是體力大考驗，而載著36位小朋友的南北花上帝公壇蜈蚣陣，難度更高，原配置人員推動時相當吃力，行進不易，新光代天府宋江陣壯丁們當起臨時義工，從旁協助。

山西宮舉行「架棚」，神轎一併出巡，保佑轄境平安。（記者吳俊鋒攝）

在眾人用了「洪荒之力」一起推或拉，近20分鐘後，蜈蚣陣順利爬上了坡度較為平緩的龍崎國中路段，往農會的竹炭故事館前進，繼續隨關帝爺出巡的任務。

林慶銘說，今天主要的活動區域在關廟新光里，以及龍崎等地，屆時前往保西代天府參與建醮返程後，再出巡本境。