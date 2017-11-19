火鍋店氣爆傷者告重傷工讀生 他分析三方責任...

彰化縣溪湖鎮不銠鍋火鍋店在9日發生瓦斯外洩引發大火，楊姓男子（左）當時抱起女兒往外逃。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2017-11-19 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣溪湖鎮「不銠鍋」火鍋店日前因瓦斯外洩引發大火，當天受傷最嚴重的為16歲楊姓工讀生，在一旁用餐的楊姓教師夫妻一家3口也受到不同程度的燒燙傷，媒體日前報導，楊姓夫妻要向火鍋店業者和工讀生提告，在網路上引起網友們的熱烈討論，有網友認為工讀生也很可憐，希望別對他提告，但也有網友以中立角度分析店家、工讀生，以及楊姓夫妻的責任。

楊姓工讀生送醫時全身24％二度灼傷，疼痛指數逼近最高值10，媒體也報導受傷的夫妻已提出業務過失傷害的告訴，要向火鍋店業者和工讀生提告。消息一出在網路上引起網友們討論，不僅是在PTT上，就連各家媒體的新聞下都有很多人回應。

有網友在本報的新聞底下分析店家、工讀生，以及楊姓夫妻的責任，他先分析工讀生的責任，他認為，工讀生等同於員工，如果換瓦斯是平常工作的內容，就有必要去執行，但店家是否有做教育訓練很重要，如果有完整的教育訓練，工讀生就需負最大責任。

網友接著分析店家責任，他指出，第一是店家是否有做完善的教育訓練，第二是當時狀況先露出瓦斯，顧客聞到後紛紛離席，但這中間難道沒其他員工看到？如果有的話為什麼沒有上前關心，要查店家對員工人力或位置配置是否有問題。

網友最後分析受傷一家人的責任，他說如果這家人像網路上所說，看到其他人逃離，但自身還留在原地，就是他們自己的問題，但如果說是責任的話，他們99％是受害者，唯一的1％是都待在原地了，還不想辦法幫一下工讀生。

網友做出結論指出，全世界都有一樣的問題，就是覺得死者和傷者最大，但是他認為錯就是錯，無論是死亡還是重傷，犯下錯誤就該去承擔，但這也不是說錯的是工讀生，對錯自有相關單位去調查，調查結果錯的是哪方，就該去承擔這法律責任。

網友說，他個人支持受波及的一家人提告，他們在此事件就是受害者，受害者去為自己討一個真相、正義、賠償有何不對？他認為，大家不該在真相未明前一面倒去偏袒看起來較弱勢的一方，可以去同情，但真相未明前身為旁觀者還是要保持中立的角度來看待，這樣子的做法才是對事件中的任何一方是公平且尊重的！

網友分析店家、工讀生、受傷夫妻三方責任。（圖取自網友留言）