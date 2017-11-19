竹市首座都市食物森林 採收紅甘蔗慶週年

2017-11-19 10:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市首座都市食物森林示範地在當地武功里志工參與後，已滿1週年，居民用採收紅甘蔗慶祝「週年慶」，市長林智堅與志工們共同採收，未來志工及居民將接手維護，要讓全國第一座都市食物森林繼續傳遞食物共享精神。

新竹市首座都市食物森林示範地去年11月中旬在環保署長李應元及市長林智堅和居民參與見證下啟用，是全台第一座翻轉街角綠地成為食物森林的示範地，全區採用環保低碳原則設計菜圃與生態池，且種植上千棵蔬果植物和香草植物，都由在地武功里環保志工和里民共同耕耘，一年來已吸引1000人次參訪。

林智堅說，武功里的食物森林位在車水馬龍的馬偕醫院旁都市綠帶區，從設計、完成到維護都由居民參與，結合社區力量、採用共享原則，傳遞愛護地球和環境的價值觀，孩子可透過親手耕作，了解種子如何成為餐桌上的食物，讓食農教育向下扎根。

這座食物森林一開始規劃由梧桐基金會及武功里長陳海鋒帶領環保義工隊參與，現已成為都市「可食地景環保菜園」及「社區糧倉」，讓社區居民吃得健康安心，且符合食安、環保精神。

環保局長江盛任說，這座食物森林示範地能夠成功，關鍵就在社區志工及民眾共同參與，食物森林是創新的環保作法，具環境綠化、物資循環、減碳、食安、環境教育目的，已獲衛福部「都市規劃與環境建置創新成果獎」，與人事總處「標竿論壇」入選優選案例。

梧桐基金會執行長朱慧芳說，都市型的食物森林，最重要的是居民參與，武功里的食物森林能成功，就是里長與居民共同參與，基金會將把理念及觀念交棒給武功里志工隊，相信這座食物森林可以成為全國食物森林示範觀摩站。