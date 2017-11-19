顛覆！全台最有錢的里在這裡 得忍受抽水肥惡臭

財政部104年度全台所得總額中位數村里統計，全國前14名都由新竹縣市包辦。圖為新竹市關埔地區，近年來高樓林立，吸引許多竹科新貴。（資料照）

2017-11-19 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕根據財政部104年度全台所得總額中位數村里統計，新竹市東區關新里所得中位數達242.5萬元，為全國榜首，全國前14名都由新竹縣市包辦，第15名才開始「非新竹」，為北市內湖的寶湖里。

《聯合報》報導，104年所得總額中位數的前14名，有6個里在竹市東區、8個里在竹縣竹北，都屬新興重劃區。其中新竹市關新里242.5萬元，第二名是新竹縣竹北東平里183萬、第三名竹縣竹北鹿場里177萬。最大原因是在新竹科學園區的人口，竹科目前有487家公司、15萬名員工。新竹縣市規劃重劃區，吸引大批竹科新貴入住，也造就高所得里民。

報導提到，關新里才設里3年，人口密集，里民均齡35歲以，沒低收入戶，雖然里民所得高，許多人卻說沒想像中的好，其中對交通最不滿，上下班塞車、停車位嚴重不足、違停問題多，關東派出所是全市開出最多違停罰的所。

此外，關新里沒有污水下水道設施，必須經常忍受抽水肥惡臭；因全里幾乎是私有土地，沒有地方蓋公園或活動中心。當地國小教室不足，學童過去曾在禮堂和地下室上課，直到蓋新校舍才解決。也因外來人口多，竹科高階主管、高知識份子常以高標準來檢視里內發展，土地認同感低，辦活動常找不到志工幫忙。

財政部統計數字也反映出嚴重的貧富差距，和關新里相距不到20公里的橫山鄉豐鄉村，所得中位數僅42.9萬元，是新竹縣市最低，最高與最低兩者相差達5倍。