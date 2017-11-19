外媒喊讚！星國地鐵淹水又撞車 北捷即刻救援

新加坡地鐵日前傳出撞車意外。（路透）

2017-11-19 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡地鐵除了班車經常誤點，最近發生地鐵積水、撞車意外。媒體報導指出，新加坡政府從2016年以來，就把台北捷運列入學習對象，新加坡交通部長許文遠（Khaw Boon Wan）日前還公開表示，新加坡地鐵公司（SMRT）必須在2020年達到台北捷運的2015年水準，最近頻頻出包的SMRT也傳出急向北捷求助。

綜合媒體報導，本月7日新加坡地鐵發生史上最嚴重地鐵積水事件，碧山地鐵隧道因積水問題導致停擺20小時，最終發現是抽水機故障，本月15日在東西線的裕群站（Joo Koon）還發生車輛相撞，造成36人受傷，許多新加坡人批評地鐵太爛，國會上許文遠甚至以「丟臉」來形容這樣的情況。

本月7日發生淹水事件後，許文遠也邀請台北捷運公司的專家到新加坡，協助檢討SMRT的運作方式。許文遠當時表示，北捷將派出由副總經理帶隊的專家小組，徹底檢視SMRT的運作，協助消除任何缺失，並且在系統管理、工程和維修等方面提出改善建議。

事實上，新加坡地鐵已成立30年，北捷僅21年，過去台北捷運營運初期也曾跨海至新加坡考察，為何成立較久的新加坡地鐵要求助北捷？許文遠受訪時表示，「台北捷運營運初期也有很多問題，他們曾在多年前向新加坡求助，而當時擔任總經理的蔡輝昇力挽狂瀾，這讓我非常尊敬他。」他認為此次北捷出手相助新加坡地鐵，只因4個字「飲水思源」。

新加坡媒體新傳媒8頻道日前報導，為提升地鐵服務效率，新加坡邀請台北捷運專才，協助並檢討地鐵運作。報導提到，台北捷運準點率超過99%，而北捷2001年遭納莉颱風重創，耗時3個月才完全復原，卻也從中成長，擬定出措施，如今北捷已能和其他國家包括新加坡和中國的捷運業者分享運作和維修經驗。