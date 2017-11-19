雇大學生打工被狂檢舉 草莓農崩潰！

一名種草莓的農夫雇用30歲大學生打工，卻產生糾紛，遭大學生家人陸續向各單位檢舉、被縣府開罰。採草莓示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-11-19 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕打工糾紛屢有所聞，苗栗縣發生一起案例，一名種草莓的農夫雇用30歲大學生打工，疑因漏算週六、日薪資，遭大學生陸續向各單位檢舉、PO網，農夫之後被縣府開罰2萬元，成為苗栗農民違反《勞基法》挨罰的首例。甚至還要被「輔導」成立農場，補繳所得稅及勞健保費，讓他幾乎崩潰！

《蘋果日報》報導，獅潭鄉41歲姬姓農夫承租農地種有機草莓，因為缺工，5月時雇用30歲劉姓大學生。姬男透露，原本談妥月薪2萬6009元，可自行排休6天，但劉男2個月只上班21天就離職，7月份他就遭劉男檢舉違反一例一休，苛扣法定休息日及例假日兩天工資1224元。

姬男表示，勞資調解不成，劉男開始四處檢舉，劉男姊姊疑冒用姬男名字，在《苗栗大小事》臉書社團PO文說劉男欺負農民等負面訊息，劉男姊姊就拿「證據」提告姬男毀謗：姬男因此反告對方誣告及妨害名譽，劉姓姊弟之後被函送。但劉家人仍陸續向苗縣府及國稅局、健保局檢舉，讓他疲於奔命。

姬男無奈地說，自己是單純的農民，因為被檢舉，被「輔導」要成立農場，補繳所得稅及勞健保費用，這個月縣府又以違反《就業服務法》約談，只是請了1個工人，竟要面對這麼多的法規，「簡直快被逼瘋了！」「要逼我走上絕路嗎？」

劉男姊姊則回應，弟弟今年才大學畢業，以前都有打工賺學費，這次卻遇到態度差的雇主，還拖欠薪水，約好去拿錢還要百般刁難，為了幫弟弟出氣，才會去檢舉及臉書PO文，有無違法都會坦然面對、靜待司法調查。