11/19 各報重點新聞一覽

2017-11-19 06:34

自由時報

產學界研討會獻策// 技職教育 七年一貫扎根

我國產業缺工高達廿三萬多人，行政院長賴清德日前積極回應缺工和缺人才的問題，黃昆輝教授教育基金會昨召開「當前台灣技職教育問題與對策研討會」，來自全國兩百多位產學界人士共謀獻策，如同民間版技職教育國是會議，研討會提出多項重大建議，例如推動「入學即就業政策」，高職與科大合作「七年一貫人力培育計畫」，並建立「第三條教育國道中的新學制」，鼓勵技專校院轉型，以產學合作模式，專為產企業培育所需人力。

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抗癌童 跑大隊接力

「紹華加油！紹華加油！」雲林縣石榴國小抗癌小鬥士紹華，昨向醫院請假兩小時回學校參加運動會，全班同學陪他完成大隊接力最後一百公尺衝刺，一起圓夢。孩子們的愛超越勝負，感動人心！

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海科館招標 另覓廠商接手

承攬獵雷艦的慶富造船公司爆發嚴重的財務問題且涉及詐貸案，慶富子公司慶陽海洋企業承攬基隆市的國立海洋科技博物館營運權及海洋生態館興建工程也受波及，海洋科技博物館最快將於十二月十二日和慶陽解約，已先將五千八百多萬元的勞務委外標案上網招標，另在餐飲及場地部分也以一百九十多萬元底價公開標租。

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蘋果日報

58歲菜鳥開火車 追夢不嫌晚 台鐵百年第一人

只要有夢，追夢永遠不晚。年薪上百萬元、科技業經理張惟信退休後，想起幼時曾夢想開火車，前年報考台鐵司機員，經2年苦訓，58歲的他現已是學習司機員，也是台鐵百年來「最老」的菜鳥司機；因台鐵限制滿60歲不能再當司機員，他只剩不到2年能開車，但他只說：「在駕駛室，我已經看到乘客看不到的美景，我圓夢了。」

投打失調 台輸日遭淘汰

首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，台灣隊昨2比8不敵日本，2連敗遭淘汰，無緣今天冠軍賽。台灣隊總教練洪一中說：「感覺得出來，這批年輕球員看到日本隊，像是小孩在跟大人打球，沒什麼自信。不過，失敗如果能讓他們未來更進步，也是好事。」

聯合報

1次記2大功…醫事人員6年掛零 消防員少得可憐

銓敘部日前公布「公務人員考績法施行細則」一次記二大功專案考績案件審定結果，發現醫事人員從二○一一年至今，竟無人獲得「一次記二大功」的專案考績；此外，工作危險的消防員，獲獎人數同樣屈指可數，即使在修法後專案考績案件略微增加，但整體而言仍然偏低。

所得貧富落差5倍… 新竹兩個世界

財政部日前公布一○四年度全台所得總額中位數村里統計分析，新竹縣市包辦全國前十四名，榜首竹市關新里二四二點五萬元，相距不到廿公里「不山不市」的橫山鄉豐鄉村僅四十二點九萬元，是竹縣市最低，差距高達五倍，也讓人感嘆「一個新竹、兩個世界」。

中國時報

台技職教育敲警鐘！國際賽慘輸陸

前教育部次長、現任南華大學校長林聰明昨在一場研討會上說，今年國際技能競賽台灣只拿10座獎牌，過去遠遠落後的大陸卻拿30座，台技職生表現一落千丈。他並點出5大警訊，包括學生語言能力、創意發想、實作能力、資訊應用能力，及證照與產業需求無法結合，而所謂語言能力較差，不只外語還包括中文，不但溝通能力受阻，人文素養也較欠缺。

圓最後夢想 傅達仁父子深擁 等那善終一刻

罹患胰臟癌末期的前體育主播傅達仁，這陣子與家人在瑞士申請安樂死，日前已順利通過「綠燈」通關資格，表示「隨時可執行」。他18日再發文抒發心情，表示雖然獲得「善終」綠燈，但家人心情五味雜陳，提到「要回家了」，並留下一張父子相擁畫面，他形容是「難忘的形影」，不捨之情令人動容。