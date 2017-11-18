台灣飛機維修員證照改歐規 新制證照一張都沒發出

台灣飛機維修員證照考試，去年中改歐規後，至今一張全新證照都未發出。（資料照，華航提供）

2017-11-18 23:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣飛機維修員證照考試，102年從美規FAA制度改為歐盟E.A.S.A證照制度後，歷經3年過渡期，於去年7月1日正式實施。撇除從舊證照轉換新證照不說，實施1年多以來，新制考試尚未有人完成全部13科目合格，1張全新新制證照都未發出，也讓人擔心台灣飛機維修人員會出現斷層。

現行叫人詬病的是，考試題目出題者，都是由大學教授根據教材出題，許多題目較艱深且實務上用到機率較低。民航局標準組林俊良表示，新制的考試題庫是依據毆盟民航局公佈的維修教材，請相關大學教授及航空業界的專業教官出題，再由不同的人員逐一審題，目的是希望維修人員考試前，除專業經歷外，尚必須去念飛機各系統的書。

因為現在飛機多是電子化，不像以前多是機械式，如果維修人員不熟悉電流的串聯並聯、電子儀表以及邏輯電路圖，又怎麼進行飛機儀表、電路的故障排除；不過考生反應部份題目過於艱深，民航局目前已組成題庫專案小組，將航空公司人員納入審題小組，依各考試科目中答題率過低的題目，再進行審題及修正，讓考題更貼近實務。

維修新證照制度至今未有人通過，是否會造成斷層，林俊良表示，新規定實施的3年過渡期，為保障原本具證照人員的工作權，持舊證照可直接於民航局考試，或選擇重新接受訓練換證。當時2千2百多張證照持有人，大多數已參加轉換考試及格，或參加訓練單位完訓，少數人可能因為退休或是生涯規劃，不想再訓練跟考試外，皆已更換成新證照；航空公司有新機型時，這些人員只要經過訓練就可以加簽，維修、簽放新機型；目前，新制考試中約有200位，已有數十位考生，已通過10科以上的考試項目，不久後就會有合格者出現。