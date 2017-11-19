金門聰明購物節 天下貢糖大氣包獲人氣收藏優惠第一

2017-11-19 00:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣工商策進會今天公布「金門智慧購物節」執行成果，總計8天吸引使用者上萬次的「體驗紀錄」，比起桃園地區1個月2萬人次毫不遜色；由於成效不錯，不排除未來會加碼商家店數。

工策會統計，根據體驗結果的熱點排行，「景點巡禮」人氣最高是在金城鎮陳氏宗祠的十六藝文特區，「後埔商圈」是百貨齊全的德興行，「金湖商圈」人氣最高是酒釀湯圓小吃「談天樓」，「金沙商圈」拔得頭籌的是閩式燒餅。

人氣收藏優惠的第1名是天下貢糖的1斤裝大氣貢糖包；此外，在財團法人資訊工業策進會與縣府工商策進會聯袂召開體驗成果發布會上，頒獎給「集點體驗王」前5名遊客，另抽出電視、平板電腦等體驗獎項給幸運得主。

工業策進會組長許譽勝表示，這項智慧商業體驗模式過去曾在桃園地區辦理，當時1個月約有2萬人次的體驗，沒想到金門短短8天就有1萬1486次的體驗紀錄，成績亮眼。

金門工策會總幹事王中聖表示，原本有150個商家安裝Beacon（藍牙接收器），後來陸續增加到250家；主辦單位資策會透露，由於成效不錯，未來不排除繼續與金門縣合作，提撥預算強化智慧商務的整合計劃。

為期1週的金門智慧購物節，自11日開始至18日，遊客用手機下載應用程式「金門聰明購」APP ，凡經過裝有Beacon（藍牙接收器）的景點或商家，均可體驗集點或接收商家優惠資訊；金門工策會認為，此項智慧行銷方式，很可能會大大改變地區長久以來傳統的商業經營模式。