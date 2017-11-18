這間「大廟」只有30坪 新市永安宮盼列古蹟

有「台江首廟」之稱的新市永安宮，雖然廟宇不大，卻是當地的信仰中心，廟方日前爭取列為古蹟。（記者黃文瑜攝）

2017-11-18 21:37

〔記者黃文瑜／台南報導〕有「台江首廟」之稱的新市永安宮，在現址有近150年歷史，該廟雖然僅30坪，卻是地方上的信仰中心，是新市「大廟」，日前廟宇因將進行部分整修，廟方希望能以古蹟方式修復並列為古蹟，台南市代理市長李孟諺、立委陳亭妃、市議員林慶鎮一同參拜祈福，陳亭妃允若，將全力協助列市級古蹟。

前新市區長鄭枝南指出，新市永安宮主祀「天上聖母」，千里眼、順風耳為從祀神明，創建至今約一百五十年左右，但學者追溯天上聖母發現為「木柵媽祖」，當時木柵港位於台江內海東岸，現為南科樹谷園區附近，荷據、明末時期是出入府城重要水路，而當地最著名的廟宇即供奉媽祖的「天妃寺」，香火延續迄今三個世紀以上，被稱為「第一古剎」，但相傳因水患、瘟疫等問題逐漸敗庄，居民外移，陸續至新市鬧區現址定居，「天妃寺」的媽祖也跟著遷徙。

永安宮主委鄭明堂表示，遷到現址後改名為永安宮，有「永遠平安」之意，整間廟宇以閩南式木造建築打造，「一根釘子也沒有」，三十年前曾修過一次，近日屋頂漏水必需再修，並比照古蹟修復的方式，因此盼列為古蹟永久保存，避免未來淪為被拆命運，或遭改建為鋼筋混凝土建築物。

陳亭妃也允諾將全力協助列市級古蹟，並拜託中央文化部與市府文化局文資單位幫忙認定相關文物資料，讓地方民眾表示放心。