小金門百人移廟 搬動整座廟捐縣府

金門烈嶼鄉舉行「百人移廟」活動，雖然天空下著毛毛雨，未澆熄參與民眾熱情。（記者吳正庭攝）

2017-11-18 20:53

〔記者吳正庭／金門報導〕金門烈嶼鄉為保存「佛祖廟」手繪連環壁畫，決定「原封不動」將廟移往他處並捐給金門縣政府；今天在來自大、小金門及台灣鄉親的熱情參與下，順利啟動「百人移廟」。

地方人士指出，全程雖僅移動象徵性的3公尺，但這是金門首宗移廟工程，也是民間與官方攜手保存文化資產的美事1樁。

金門縣宗族文化研究協會表示，佛祖廟內壁的「女兒壁」，有已故素人匠師林天助手繪連環畫，內容以「孫龐演義」為主題，畫功精湛，內容豐富生動，極具藝術價值。

協會理事長葉鈞培指出，壁畫原為廟方籌措資金時，號召當地嫁出的女兒、女婿捐贈所繪製；縣文化局表示，「佛祖廟」目前雖不具文化資產身份，卻極具文資價值。

協會總幹事陳榮文說，1914年出生的林天助，對書畫極具天分，所繪人物表情生動，地方尊稱「天助師」，作品遍及大、小金門甚至汶萊等地。

陳榮文說，天助師繪圖主題多以「三國演義」、「孫龐演義」等民間章回小說為主；由於牆面石灰極具吸水性，繪畫必須一氣呵成，不容塗改，更彰顯作品難度及藝術價值。

陳榮文指出，小金門（烈嶼鄉）寺廟內的連環式壁畫僅存東林佛祖廟與前埔保障宮，保障宮2016年登錄歷史建築，東林佛祖廟因廟內作醮空間不足，村人規畫將原廟拆除重建，引發文史工作者、學者發起保存天助師壁畫呼聲，也引起縣府重視。

縣府經拍照展示、揭取保存、切牆保存、整棟遷移等多種保存方式研究，仍受限於該廟不具文化資產與經費不足的困擾，保留行動幾經波折。

東林社區管委會與烈嶼靈忠廟管委會日前達成共識，基於壁畫的重要文資價值，扭轉原先拆除的決定，同意將佛祖廟捐給金門縣政府。

今天上午11時許，天空降下的毛毛陣雨，未澆熄100多位來自大、小金門及台灣鄉親返金嚮應「百人移廟」的熱情，主持人一聲令下，手拉著麻繩，隨著「咚、咚、進」的口令及鼓聲，將地基事先已經淘空的「整座」佛祖廟，順著木板及圓鐵管慢慢移動，以3公尺的距離象徵「移廟」正式啟動。

負責施工的師傅陳慶霖表示，預計2天的時間，以機具遷移至92公尺外的預定地暫置。

縣文化局長呂坤和表示，這起地方自發的文化遺產保護活動，對於金門及烈嶼鄉未來文化遺產的保護及教育有重大意義，感謝各方共襄盛舉。

金門烈嶼鄉辦「百人移廟」，隨著「咚、咚、進」鼓聲，地基已經淘空的佛祖廟，順著木板及鐵管慢慢移動。（記者吳正庭攝）

金門靈忠廟管理委員會主委林登注所指即為畫師林天助的手繪壁畫。（資料照，記者吳正庭攝）

金門烈嶼鄉舉行「百人移廟」，「天助師」長子林篤英（左2）也專程從台灣返金共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門烈嶼鄉舉行「百人移廟」，除大、小金門，還有不少人專程從台灣抵金共襄盛「舉」。（記者吳正庭攝）