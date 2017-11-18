北台灣週日感覺像冬天 濕冷有雨下探15度

今天天氣轉濕冷。明天北台灣更預計恐將只剩15度。（記者廖振輝攝）

2017-11-18 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）因鋒面經過及東北季風增強，北台灣降雨情況明顯；花東地區下午也有短暫陣雨發生；中南部白天天氣則是多雲晴朗。而北台灣今晚至明天（19日）清晨氣溫將持續下探到15至17度，中南部及花東地區也都將來到20度以下，提醒民眾注意。

今年入冬最明顯的一波冷空氣鋒面及東北季風報到，全台氣溫轉冷有感。根據《中央氣象局》預報，明天東北季風及華南雲雨帶東移，北台灣將持續降雨濕冷，尤其以北部及東北部較為明顯，不僅雨時長，還可能有讓人猝不及防的瞬間大雨發生；中部地區、花東地區、南部山區也都有短暫雨的發生，提醒民眾留意，出門記得攜帶雨具，留意行車用路安全。

氣溫方面，《中央氣象局》指出，明天將會是這波冷空氣影響台灣最明顯的一天，北部地區及東北部地區除了清晨時分，整天也都可能籠罩在15至19度的低溫；中部地區17至22度；花東地區18至22度；南部地區20到25度。但《天氣風險公司》提醒，雖然南部氣溫相比其他區域可能較為舒適，但要注意日夜溫差大的情況發生。請大家留意明日溫度變化，尤其是有心血管疾病的長輩或幼童應特別注意保暖，以免著涼。

空氣品質方面，明天南部地區呈橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區則為良好至普通等級。因風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣，提醒民眾注意。

另外，台南以北及東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春、澎湖、金門、馬祖因受東北季風增強影響，空曠地區及鄰近海域將會有9至11級的強陣風，浪高可達4至6米高，提醒民眾，若要從事海邊活動或是海上作業，請特別注意自身安全。