公費流感疫苗最快月底用鑿 中市即起將居家保母列入公費對象

2017-11-18 20:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕嬰幼兒是流感高風險群，今年公費疫苗將扶養六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員納入公費接種對象，但居家保母不在此列，衛生局特別編列經費在今天開打，讓居家托育更安心，也提醒公費疫苗已使用9成，預計最快本月底用鑿，提醒公費施打對象盡速接種。

台中市領照居家保母有8400餘人，其中50歲以下保母人數有2233人，不在公費疫苗對象中，恐成為防疫漏洞，衛生局今天宣佈加碼，受托兩名幼童以上的保母可公費施打，也可透過居家托育服務系統協助辦理集體接種。

托育人員發展協會理事黃淨文說，保母大多照顧2個以上嬰幼兒，一旦罹患流感，容易交叉傳染，尤其接手照顧托兒常是2、3個月嬰兒，接觸新環境加上年紀小，抵抗力弱，較易感染，以往居家保母必須自費施打疫苗，但無強制力，加入公費後保母和孩子更有保障。

秘書長周岑育也說，小朋友口欲期從6個月至2歲，常把東西塞入嘴中，也容易感染，保母接種疫苗，不成為感染媒介。

議員鄭功進、托育人員發展協會理事長鍾情婷也說，協會去年就接獲一名5個月多大的男嬰，感染流感併發重症，經3個月治療後平安出院，但家屬身心上煎熬，全面納入免費施打疫苗的行列，創造保母、家長、及嬰幼兒三贏的局面。

衛生局疾管科長林宛蓁指出，全市全市公費流感疫苗近73萬劑施打，現僅剩成人約8萬劑、幼兒劑1萬3千劑，6個月3歲嬰幼兒施打率約57%、3歲至入學前約38.1%、65歲以上老人約45%，而50至64歲仍僅17%，提醒流感疫情多自本月下旬開始升溫，於年底及隔年年初達到高峰，上月也有三名流感重症個案，應趕緊施打。