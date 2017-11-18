看不見！ 他們能跳水上芭蕾 贏得滿堂采

盲生與唐寶寶跳水上芭蕾，在水上列隊列隊漂浮、水中翻滾。（Sammy為前二）。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-18 19:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我看不見，我一樣能跳水上芭蕾！」20名唐氏兒和惠明盲校學生今天在水上芭蕾舞協會成果發表會跳出美麗舞姿，配合音樂表演水上列隊漂浮、水中翻滾，精采演出獲得現場最熱烈的掌聲，其中15歲的Sammy先天全盲，已經學習兩年的水上芭蕾，明年將赴日參賽。

明眼人要跳水上芭蕾不簡單，全盲大男孩Sammy喜歡音樂與運動，勇敢嘗試水上芭蕾，昨天與盲校同學、唐寶寶一起跳水上芭蕾，列隊在水上擺手、仰泳踢水、水中翻滾，還有圍圈漂浮，隨著音樂動作，他們架勢十足。

Sammy熱愛音樂、節奏感強，從小就學打鼓，而且不怕水，兩年前接受結合音樂與運動的訓練，克服水中世界的恐懼，勇敢學游泳，更進一步學水上芭蕾，他說今年已經跟老師到日本參加身心障礙水中芭蕾國際賽，雖然沒有得名，卻認識很多外國朋友，覺得走出去很重要，現在很努力學英文。

Sammy的游泳教練兼英文老師，也是中西區議員參選人陳俞融今天特別為他們排舞、一起演出「他們學游泳更辛苦、更努力，一般生一天學會的動作，盲生要學一個月！」

陳俞融說，盲生看不到游泳姿式，要清楚解說游泳動作，也要幫他們將手腳擺放正確游泳位置，像手放在腰上、手在耳朵旁、腳上下踢水等動作，打水前進要隨伺在側，提示多久會游到對岸，避免撞牆受傷，曾是總統蔡英文的口譯官的她，現在也教盲生英文，為Sammy勇闖國際運動之路鋪路。

中華民國水上芭蕾舞協會常務理事施玉俊說，盲生學習水上芭蕾，也可以是國內身心障礙運動另一種選擇！，國外唐寶寶學習水中芭蕾運動健身行之有年，目前協會訓練盲生及唐寶寶英文、水上芭蕾，都靠陳俞融這些愛心志工老師或游泳教練協助，雖然才兩年多，這些孩子已經在2015年參加台北市舉辦的第一屆身心障礙水上芭蕾比賽、以及今年5月在日本舉辦的世界盃身心障礙水上芭蕾比賽，台灣代表隊是唯一一支除了唐寶寶，還有盲生參與的比賽隊伍。