小學自然科有中英雙語考題 外國學者很好奇

香港城市大學英語系系主任Diane Pecorari（左）訪視西門實小雙語自然課，稱讚西門實小的中英雙語自然科試卷設計很棒。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-11-18 19:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市8所雙語教學國小於這學年度上路，為提供未來南市擴辦雙語教學的研究基礎與教學計畫建議，市政府第2官方語言專案辦公室（簡稱二官辦），委託成功大學外語中心進行專案研究，今天研討會，並邀請國外學者至西門實驗小學等校觀課，對於小學自然科有中英雙語考題感到很特別。

西門實小校長呂翠鈴表示，學校目前以英語教授自然、綜合活動及生活課，由外籍教師和本地教師協同教學，教學內容和進度依據教育部課綱進行，以自然為例，每週3節的自然課，2節以英語授課，1節以中文授課。

香港城市大學英語系Diane Pecorari博士認為，以英語教授其他科目必須非常用心規劃，以免弱化母語的學習，西門實小首創中英雙語自然科考卷，試卷60%為英語，40%為中文，試卷設計非常棒，有助於兼顧中英雙語的學習。

呂翠鈴表示，學校開始辦理雙語教學後，家長對於學生的英語進展很滿意，更重要的是，不論學生背景家庭，都享有學習英語的平等機會，而且以英語教其他科目，也不會增加學生的學習時數和負擔。