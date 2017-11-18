浪漫氛圍飄散！ 新竹巨城巨型耶誕樹點燈

遠東巨城購物中心Big City今年以歡樂童趣為主題，在前廣場設置15公尺高、有點綴潔白雪花的巨型耶誕樹，於今天傍晚進行點燈儀式。（記者王駿杰攝）

2017-11-18 19:20

〔記者王駿杰／新竹報導〕浪漫氛圍飄散！耶誕節即將到來，遠東巨城購物中心Big City今年以歡樂童趣為主題，在前廣場設置15公尺高、有點綴潔白雪花的巨型耶誕樹及大型薑餅屋，於今天傍晚進行點燈儀式，讓新竹地區民眾提早感受濃濃的耶誕氛圍。

巨城每年耶誕節都會在廣場四周設計別具巧思的裝飾，巨型耶誕樹近幾年更逐漸累積人氣，成為不少情侶在臉書、IG打卡、曬恩愛的新景點。

巨城購物中心董事長李靜芳指出，今年巨城耶誕布置除了巨型耶誕樹，還有開放民眾入內拍照留念的大型薑餅屋，及加入可愛巨城吉祥物阿Mall的大雪橇，配合造景燈裝飾，讓參觀民眾暢遊在一片燈海中，彷彿身處於北國。

李靜芳指出，今年點燈活動不僅有「晶晶兒童合唱團」演唱耶誕組曲及「德蘭兒童中心」帶來氣勢磅礡的十鼓擊表演，還有「純粹人聲-玩聲樂團」獻上美聲Acapella歌曲，預告即將在2018年舉辦的「Vocal Asia Festival在巨城」，多首動人樂曲串起整場點燈儀式。