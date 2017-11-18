合歡山翠峰Star Party 遊客一窺浩瀚星空

2017-11-18 19:12

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山以無光害的星空令人驚豔，台中市天文學會與清境觀光協會，今天在合歡山翠峰地區舉辦2017 Star Party星空饗宴，透過天文望遠鏡讓遊客一窺浩瀚星空，縣府秘書長洪瑞智也強調，合歡山是東亞地區最佳觀星地點，縣府將爭取設立「合歡山國際暗空公園」，希望未來取得國際性組織認證。

2017 Star Party星空饗宴下午2時於台14甲線17公里的翠峰卡爾小鎮觀星營區登場，台中市天文學會現場架設多部高倍數天文望遠鏡，進行太陽觀測，還有天文演講、兒童天文遊戲及各式望遠鏡觀摩等活動，晚間7時觀星活動正式開始，包括星座介紹、兒童星座故事時間、天文攝影體驗活動，至晚間11時結束，雖然海拔2300公尺的翠峰山區入夜氣溫驟降，大家還是興致高昴。

針對清境觀光協會與天文迷積極推動無光害的合歡山鳶峰、翠峰地區，能夠成立全台首座夜行生態及星空保護區，縣府秘書長洪瑞智表示，清境及合歡美麗星空，讓縣府看到觀光旅遊的新亮點，縣政府明年將劃設最靠近合歡山的鳶峰停車場，成全台灣第一個「夜行生態與星空保護區」，並推動合歡山獲得國際認證的暗空公園。

台中市天文學理事長林啟生也強調，觀星活動不需要太多人為開放，反而更得控制光害污染，讓環境維持最佳的自然暗夜狀態，兼具環保意識與綠能減碳概念。

  • 2017 Star Party星空饗宴，現場備有多部高倍數天文望遠鏡，讓遊客一窺浩瀚星空。（南投縣政府提供）

    2017 Star Party星空饗宴，現場備有多部高倍數天文望遠鏡，讓遊客一窺浩瀚星空。（南投縣政府提供）

  • 2017 Star Party星空饗宴今晚在合歡山翠峰地區登場，縣府與天文團體、清境觀光協會共同推動合歡山鳶峰地區成為全台首座夜行生態及星空保護區。（南投縣政府提供）

    2017 Star Party星空饗宴今晚在合歡山翠峰地區登場，縣府與天文團體、清境觀光協會共同推動合歡山鳶峰地區成為全台首座夜行生態及星空保護區。（南投縣政府提供）

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