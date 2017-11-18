合歡山翠峰Star Party 遊客一窺浩瀚星空

2017-11-18 19:12

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山以無光害的星空令人驚豔，台中市天文學會與清境觀光協會，今天在合歡山翠峰地區舉辦2017 Star Party星空饗宴，透過天文望遠鏡讓遊客一窺浩瀚星空，縣府秘書長洪瑞智也強調，合歡山是東亞地區最佳觀星地點，縣府將爭取設立「合歡山國際暗空公園」，希望未來取得國際性組織認證。

2017 Star Party星空饗宴下午2時於台14甲線17公里的翠峰卡爾小鎮觀星營區登場，台中市天文學會現場架設多部高倍數天文望遠鏡，進行太陽觀測，還有天文演講、兒童天文遊戲及各式望遠鏡觀摩等活動，晚間7時觀星活動正式開始，包括星座介紹、兒童星座故事時間、天文攝影體驗活動，至晚間11時結束，雖然海拔2300公尺的翠峰山區入夜氣溫驟降，大家還是興致高昴。

針對清境觀光協會與天文迷積極推動無光害的合歡山鳶峰、翠峰地區，能夠成立全台首座夜行生態及星空保護區，縣府秘書長洪瑞智表示，清境及合歡美麗星空，讓縣府看到觀光旅遊的新亮點，縣政府明年將劃設最靠近合歡山的鳶峰停車場，成全台灣第一個「夜行生態與星空保護區」，並推動合歡山獲得國際認證的暗空公園。

台中市天文學理事長林啟生也強調，觀星活動不需要太多人為開放，反而更得控制光害污染，讓環境維持最佳的自然暗夜狀態，兼具環保意識與綠能減碳概念。