台中嗨起來！國際踩舞祭踩街 18支台日隊伍舞力全開

台中國際踩舞祭登場，彰化縣彰安國中表演「蝶舞語花情」，穿上蝴蝶裝翩翩起舞。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-18 19:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017台中國際踩舞祭今天在夏綠地公園周邊盛大舉行舞蹈踩街，遠從日本來訪的6支知名踩舞隊伍，結合12組台灣學校及民間表演團隊，18支隊伍舞力全開，各展特色，服飾華麗，舞技精湛，美如蝴蝶般的翩翩起舞。

今天的舞蹈踩街在西屯區夏綠地公園周邊展開，舞者們隨著音樂舞動前進，先在公園熱舞，接著到台中國家歌劇院前廣場外馬路演出，再回到公園再跳一次，總共跳3次，國家歌劇院附近的觀眾不管站在那裡，都看得到。

日本三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO（笑）、北海道札幌市KITA SUBARU（北昴）、小樽市翔樂舞、岐阜縣瑞浪和大阪市阿波踊南大阪連等6隊，穿著傳統服裝跳舞，讓觀眾不用出國，就能感受到濃濃日本風，還有玩偶賣萌一起跳，相當可愛。

12支台灣隊伍也不遑多讓，各自創作服裝及舞具，有的隊伍融入花博元素，有的加入台灣傳統，台中地主隊伍青年高中的舞蹈科不但穿上創新的台灣傳統服裝，手中的舞蹈道具還是竹篩，上面黏有元宵，非常有趣。

彰化縣彰安國中則上演「蝶舞語花情」，學生們穿上蝴蝶裝翩翩起舞，飄逸夢幻，連阿嬤看了都忍不住說：「跳得真水！」

18隊的演出服裝各具特色，精湛舞技，民眾掌聲歡呼不斷，紛紛拿起手機拍照。貼心考慮白天有事而向隅的民眾，市府晚上還在市府廣場安排18隊再表演一次，要讓市民及遊客一次看個夠；明天也還有台灣表演隊伍的演出及舞蹈教學。

台中市長林佳龍也在觀光旅遊局長陳盛山等人陪同下，到場與民眾共同見證這場藝術盛會。

林佳龍說，去年舉辦首屆國際踩舞祭，邀請3隊來自日本北海道、三重縣、愛知縣的隊伍參加，今年規模擴大到6隊，台灣也挑選出12隊與會，以台中地標國家歌劇院及夏綠地公園作為表演舞台，為台中帶來非常歡樂的節慶表演文化，市府會持續舉辦，創造盛會城市在台中。

日本三重縣-安濃津 YOSAKOI HAPPY ARCHIVE隊，穿上日本傳統服裝進行表演，還有玩偶陪著跳。（記者蘇金鳳攝）

青年高中改良台灣傳統服裝，拿著竹篩當道具，上面還有幾顆元宵，相當有趣。（記者蘇金鳳攝）