嘉明湖步道遭沖蝕 「1人1公斤」揹土石回填

插旗處為步道5.8K土石投放處。（林務局提供）

2017-11-18 18:31

〔記者吳欣恬／台北報導〕有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，步道多處土石流失，形成「沖蝕溝」。林務局發起「1人1公斤，為永續嘉明湖步道而揹」活動，希望民眾入山時協助揹負土石至指定位置，回填沖蝕溝。

林務局指出，嘉明湖每年都有超過2萬名遊客到訪，密集的踩踏加上豪雨沖刷，步道沿線有多處土石流失，形成「沖蝕溝」。如果未及時回填，蝕溝加深，對生態環境和步道安全都可能造成嚴重衝擊。

林務局表示，以往步道的開闢過度水泥化，引發生態破壞與水土沖刷，步道也喪失連結自然與歷史的價值。今年林務局大力引進美國阿帕拉契山徑步道的經驗，提倡「手作步道」，就地取材，並以人力運送方式修建材料，減少碳足跡，降低環境干擾。

林務局發起「1人1公斤，為永續嘉明湖步道而揹」活動，邀民眾參與步道的修補。只要在上山時，順便向管制站人員領取裝土袋，至登山口起點旁，視個人能負荷的重量盛裝土石，揹到步道約5.8K沖蝕溝投放，就能幫忙回填沖蝕溝。

民眾盛裝地的土石，是登山口旁南橫公路啞口段，因風災豪雨崩塌的廢棄土石。就地取材，除了降低搬運地碳足跡，也更符合現地的地質環境與自然樣貌。