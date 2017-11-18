台日吉祥物相撲PK戰 花博「虎爸」贏得滿堂彩

台日吉祥物相撲PK戰，「虎爸」雖惜敗，但拼到底的精神贏得滿堂彩。（台中市新聞局提供）

2017-11-18 18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕台日吉祥物PK！台中花博吉祥物「石虎家族」的「虎爸」爸，今天參加桃園市舉行的「桃園小力士暨吉祥物相撲大賽」，與日本吉祥物「宮崎犬」對戰。中市府新聞局表示，雖然「虎爸」最後惜敗，但拼到底的精神贏得滿堂彩。

全台首座戶外相撲場於桃園大溪中正公園正式啟用，桃園市政府為宣傳2018世界相撲錦標賽，今日在戶外相撲場舉辦吉祥物相撲大賽，並邀請國內政府機關、民間企業及日本千葉、香川、宮崎縣共13組吉祥物同台PK，台中花博吉祥物「石虎家族」也受邀參加比賽，吸睛指數百分百。

新聞局表示，「虎爸」不但是全能農夫，對於花花草草瞭若指掌，體力、耐力更是一流；在接到這場決戰通知後，「虎爸」躍躍欲試，迫不及待北上參加比賽；為增加戰鬥力，「虎爸」每天都勤加鍛練，日前臉書粉絲專頁上更PO出他的練習影片，和大家分享鍛鍊過程，歡迎大家到現場為他加油打氣。

新聞局指出，雖然最後「虎爸」和來自日本的吉祥物宮崎犬PK不幸落敗，但拼搏到底的精神，獲得現場觀眾熱烈掌聲，感謝桃園市政府的邀請，期待未來還有機會參賽，也希望藉由今日比賽，宣傳2018台中花博，邀請全國民眾明年一起到台中賞花。