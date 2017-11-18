劇場版皮卡丘竟開口說話？ 電影院觀眾全崩潰了...

《精靈寶可夢》中的主角皮卡丘，20年來都是最受大小朋友喜愛的寶可夢之一。（歐新社）

2017-11-18 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本夯動漫《精靈寶可夢》陪伴全世界的大小朋友已超過20年，寶可夢今年更推出全新劇場版《精靈寶可夢 就決定是你了！》，同時也是寶可夢動畫系列的第20部電影。但寶可夢中的主角皮卡丘，20年來都只會說「皮卡皮卡」，在今年的劇場版中居然開口說人話，讓在國外電影院的動漫迷大崩潰，直呼：「What the fuck?」。

外國網友柏德瑞克（Ryan Broderick）近日在個人推特（Twitter）上貼出一段《精靈寶可夢 就決定是你了！》的30秒影片，影片中可看到20年來只會說「皮卡皮卡」的皮卡丘，竟然在劇場版中對其主人小智說出「因為我想一直跟你在一起」的人話，讓電影院在場的觀眾全都傻眼。

柏德瑞克在本月13日的推文中表示，他自己到當天才知到皮卡丘在新的《精靈寶可夢》劇場版裡竟然會說英文。柏德瑞克說：「對，這真的非常奇怪。」

即便皮卡丘所說的台詞感人，電影中此幕的場景也極為催淚，皮卡丘開口說話的驚人舉動仍讓許多老影迷無法接受，在電影院現場的觀眾更是直呼：「What the fuck?」，對皮卡丘說話此舉表示傻眼。

許多的網友在柏德瑞克的推特中留言表示，「這到底是什麼？」、「這不是我記憶中的皮卡丘阿？」、「這真的很奇怪。」但也有網友對電影的安排表達正面看法，有網友表示，「這真的有點浪漫，不是嗎？」、「這應該是最令人歡樂的大結局了。」