讚嘆seafood！梧棲漁港鮮魚季嚐鮮 型男主廚上菜

2017-11-18 18:09

〔記者李忠憲／台中報導〕台中區漁會今天在梧棲漁港舉辦「梧棲漁港鮮魚季」，吸引許多熱愛海鮮的饕客扶老攜幼到場嚐鮮，除了有攤位讓遊客品嚐鮮美海鮮，台中市海岸資源漁業發展所也在現場舉辦海洋教育、環境保護等愛護海洋趣味活動，讓民眾從吃學習到海洋永續。

立法院副院長蔡其昌更與美食節目型男大主廚詹姆士、郭主義兩大名廚，以及花博石虎家族掌廚的「虎媽」，上演型男主廚上菜秀，成為開幕焦點。名廚在現場示範，選用當季最鮮美的大白鯧及午仔魚，料理出「鯧魚豆乳米粉」及「椒汁午仔魚」，讓賓客們大讚味美鮮甜！

大和屋國際美食集團則現場製作3000份「海鮮什錦米粉羹」、「和風蔬果花枝」、「蒜香酸辣白口魚」的美味料理，供遊客們嚐鮮。

蔡其昌說，大台中建設愈來愈進步，他也努力向中央爭取經費，明年規畫電力博物館，直銷中心及台中海洋生態館明年即將完工，國際大型三井outlet購物中心帶動整個海線的經濟發展，再搭配高美濕地這個一生必遊的景點，目標打造台中市成為國際城市，期待全國遊客都能來台中遊玩。

台中市副秘書長郭坤明說，市府規劃的台中火車站─高美濕地專車已上路，推廣海線觀光，而海線也是擁有最多的綠能發電的所在地，市府極積推動綠能發電，結合梧棲觀光漁港、高美濕地，打造最美的海線觀光旅線。