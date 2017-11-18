吃羊肉不怕冷！ 農委會辦料理賽送國產羊肉

2017-11-18 17:56

〔記者吳欣恬／台北報導〕今天鋒面通過，氣溫大幅下滑，羊肉能滋補禦寒，但除了羊肉爐，還能怎麼料理？為推廣國產羊肉，農委會和中華民國養羊協會舉辦「2017揚羊得意-羊食料理創意大賽」，100名進入複賽者能免費獲得國產羊肉食材，暖暖過冬。

中華民國養羊協會理事長林浚琛說，自己早年還沒開始養羊，冬天常手腳冰冷又畏寒，開始養羊後，人家告訴他，「吃羊肉不怕冷」，他吃了之後，冬天真的不再怕冷。

林浚琛指出，目前國內吃到的羊肉，7成是沒有皮的綿羊肉，3成是山羊肉。山羊肉中，國產的不到一半。目前全台有61間店採用國產羊肉。

農委會畜牧處副主委王忠恕說，國產羊肉市占率僅7%，以山羊為主。國產山羊主要是3、5個月齡就去勢的閹公羊，沒有腥臊味，且採圈飼方式飼養，油花漂亮，加上新鮮屠宰、未經冷凍，肉質大勝進口羊，每台斤要價約400元，比進口羊高出一倍。

中華民國養羊協會表示，11月27日前，參賽者以食譜名稱和100字的料理說明上傳羊肉料理食譜，選出100位進入複賽，可獲得國產羊肉食材。進入複賽者，以圖文方式記錄料理過程食譜，並與料理合照，將最多5張照片上傳至活動網頁，選出5位入圍者，12月20日在華視攝影棚進行決賽，由料理專家、羊肉專家等評選出前3名和佳作，最多可獲2萬元獎金，活動網站。