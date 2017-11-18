鹿茸競賽他最棒！鹿農張榮輝連3年捧回大茸組競賽冠軍

2017-11-18 17:04

〔記者佟振國／南投報導〕2017年高產茸鹿評選頒獎會今於南投縣埔里鎮舉行，包括台灣水鹿等3個品種計84頭公鹿產出的鹿茸獲獎，尤其競爭最激烈的台灣水鹿大茸組競賽，台南鹿農張榮輝以389.6兩勇奪冠軍，更連續3年奪冠，獲大會頒發「鹿榮獎」，成為最大贏家。

2005年起舉辦的高產茸鹿評選，除2007年未舉辦，今年已邁入第12屆，也是全台北、中、南區養鹿產業盛會，比賽分為台灣水鹿、梅花鹿、紅麋鹿等3個品種，今年計84頭公鹿鹿茸獲獎，分布於12個縣市、58戶養鹿場，台灣水鹿仍是最大宗。

今於埔里鎮舉行評選頒獎會，台灣水鹿大茸組58件獲獎，台南市永康輝養鹿場張榮輝，鹿茸重達389.6兩獲得冠軍，他更連續3年奪冠，尤其去年產的鹿茸更重達445.4兩，創近8年來競賽紀錄，大會再頒發最高榮譽「鹿榮獎」。

張榮輝表示，要培育冠軍鹿茸，鹿隻從育種就得很講究，飼養過程也要重視鹿隻健康與充分營養，還需要天時、地利配合，去年春、夏氣候較好，就產出破紀錄的超大鹿茸，今年天氣較熱，鹿的食慾受影響，鹿茸雖沒去年大，但也是同一頭水鹿第5次剪鹿茸的第2重的成績，而且獲獎鹿茸更早已被預訂一空，完全不必擔心進口鹿茸競爭。

至於選用2歲以上鹿隻第一次剪茸的水鹿頭剪組，來自南投縣國姓鄉的張添發、張金木，分別以139.7兩、117.6兩獲得冠、亞軍。