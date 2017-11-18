屏東好茶部落傳承石板屋技藝 文化部肯定

2017-11-18 16:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣霧台鄉好茶部落培育傳承石板屋的人才，文化部文化資產局今天（18日）前往訪視，肯定族人為保護原住民傳統文化的用心。

文化部文化資產局副局長邱建發今天率領相關主管與學者專家，至位於屏東縣禮納里部落的好茶村，訪視好茶舊社石板屋人才培訓成果，肯定培訓學員的表現，並與縣府、公所、部落與學界等各界貴賓，參與石板屋祈福儀式、為石板屋卸物台蓋版、在前庭植下象徵好茶珍貴記憶的榕樹，共同見證重要時刻。

屏東縣文化處表示，聯合國教科文組織重要合作夥伴、全球最早投入世界遺產與建築文化保護的國際非營利組織世界建築文物保護基金會（WMF）在2015年10月宣布「2016世界建築文物守護計畫」登錄名單，古茶布安（好茶）舊社石板屋聚落入選，這是繼2004年澎湖望安花宅後，台灣第二個入選的世界級文化資產，顯示保存的重要性與急迫性。

文化部與屏東縣政府、霧台鄉公所及部落通力合作，分年分期逐步完成石板屋修復軟硬體規劃與人才培育、舊部落文化空間規劃、步道整修等。今年6月，好茶部落透過公共參與方式，決定在禮納里文化廣場，以石板屋營造技術人材培訓實作課程，營造傳統女性公共空間Tabelangane，一方面儲備好茶舊社守護人才，另方面也傳承好茶婦女文化。

這項由好茶婦女會透過參與式設計方式提出的方案，由杜冬振、邱金士、蔡國安3位營造講師率領11位青年學員，按照採石、打石、削樑、砌牆、上樑等步驟，逐步化為具體空間，即將在11月月底完工，魯凱族人滿心期待。