新北小農夫市集 學童叫賣自種蔬菜

深坑國小擺出自種的新鮮蔬菜，大聲叫賣。（記者賴筱桐攝）

2017-11-18 16:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北小農夫市集」今天在市民廣場登場，邀請27所學校參與，深坑國小學童擺出自種的新鮮蔬菜，大聲叫賣；新泰國小端出自製的醃醬瓜、蘿蔔乾、葡萄露、洛神花蜜餞及安心蔬菜等成品，落實食農教育精神。

市長朱立倫表示，新北市將食農教育落實於校園，讓同學們體驗自己種植蔬菜、水果及花草的樂趣，並製作成可口的食品或家用品，再透過今天市集活動義賣，把所得捐獻給社福機構、幫助他人，這是很好的生活教育。

教育局指出，「新北小農夫市集」讓孩子們行銷農產品，內容包含「展攤活動區」、「農事體驗DIY活動區」、「大伙來辦桌區」、「料理競賽展示區」等四大區域，民眾不僅能採購安心蔬果、特色產品，也能藉由DIY活動體驗，促進親子情誼。

大坪國小學生將親手種植的稻米及地瓜產品，加工為「地瓜手工皂」義賣，並將所得結合畢業旅行，送到埔里「愚人之友」養老院，展現愛心。

新泰國小自產自銷新泰頂瓜瓜─醃醬瓜、新泰好彩頭─蘿蔔乾、新泰佳釀─葡萄露、新泰好神─洛神花蜜餞與洛神花茶等，廣受好評。今年校方展開「招蜂引蝶」計畫，在校內飼養蜜蜂，自產新泰甜蜜蜜─蜂蜜，打造「都市裡的叢林學校」。