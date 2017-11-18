西螺農會慶百年 西螺大橋封橋踩街、路跑逗熱鬧

白沙屯媽祖素蘭陣在西螺大橋演出。（記者廖淑玲攝）

2017-11-18 16:18

［記者廖淑玲／雲林報導］100歲生日快樂！西螺農會百週年慶今天在大踩街活動中熱鬧拉開序幕，牛車、百萬越野車、菜車、耕耘機、重機都上路，白沙屯媽祖婆素蘭陣、素蘭小姐要出嫁、花鼓等陣頭沿街表演，明天還有一場別開生面的田園馬拉松路跑，讓連續假日的西螺熱鬧滾滾，好戲不斷電。

素蘭小姐要出嫁的陣頭演出，讓街頭充滿喜慶。（記者廖淑玲攝）

西螺大橋觀光文化節今年首度結合西螺農會百週年慶、西螺太平媽祖起駕遶境系列活動，大橋自17日上午9點起至20日上午9點封橋，今天地方各界在西螺大橋頭為西螺農會慶生，農會以自製米蛋糕和大家分享喜悅。

兼具傳統與現代化的牛車與重機踩街。（記者廖淑玲攝）

西螺農會總幹事廖錦富表示，西螺農會成立100週年，明天有西螺超半馬路跑，讓來自全國各地選手體驗獨一無二的西螺大橋、百年延平老街、田園稻香、百年廟宇及人文風情，邀請全國跑友到西螺體驗田園之美並品嘗傳統米食創意料理。

牛車踩街，讓西螺農會百週年慶具有鄉土味。（記者廖淑玲攝）

廖錦富說，為讓路跑選手不虛此行，今天有踩街嘉年華會，除了出動牛車、菜車、耕耘機，連重機也一起上街頭，兼具傳統與現代化，白沙屯媽祖素蘭陣、素蘭小姐要出嫁、花鼓等陣頭沿街表演，歌手戴愛玲、謝和弦等人也將到西螺和大家同樂，歡迎共襄盛舉。

連耕耘機也走上街頭。（記者廖淑玲攝）

西螺農會盛大慶祝百週年。（記者廖淑玲攝）

西螺農會自製米蛋糕慶生。（記者廖淑玲攝）

西螺農會總幹事廖錦富感謝各界支持農會。（記者廖淑玲攝）

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