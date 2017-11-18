閱讀台南從葉石濤文學館開始 速寫文學地景特展登場

出自藝術家之手的文學地景手繪圖，富饒詩意。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-18 16:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕如果城市是1本詩集，閱讀台南，就從葉石濤文學館開始！今年台南文學季重頭戲之一「葉石濤文學紀念館5週年館慶系列活動」，以「葉頁漫步」為主題，推出星光微踏查、月光電影院、速寫文學地景展覽與寫生、料理美食之旅，今天先登場的「速寫文學地景」特展，讓人看見城市風景好心情。

今年館慶主題「葉頁漫步」，延續介紹葉老在台南的生活為主軸，除了在文學紀念館辦展覽、寫生及新書發表會外，活動範圍也擴大至周邊社區，以走讀、騎單車及社區裝置藝術等形式與鄰近社區及團體結合，讓文學棋步在城市中、不再束之高閣，而體現在日常生活。

今天率先登場的「速寫文學地景」特展，是由速寫達人聯展，每1張都是出自藝術家之手的文學地景手繪圖，讓葉石濤作品筆下的城市場景躍然眼前，並且安排寫生課程，由畫家林致維等多位老師帶領民眾體驗速寫的樂趣。

文化局表示，葉館將於25日延長開館時間至晚上8點，後院舉辦「月光電影院」，播放葉老曾在小說《紅鞋子》中提到，當年他被全美戲院巨幅海報吸引進去觀賞的經典電影《紅菱艷》，是場難得的夜間文學體驗。

館慶系列活動，包括11月30日及12月2日發表《浪漫之心─葉石濤文學地景作品選集（一）》及《葉石濤短篇小說》越南語譯本；12月9日則有結合文學地景與葉老記憶中的味道－米糕、魚丸湯，舉辦「不葉其煩好料理」，邀請民眾透過騎單車、走地景及品小吃方式，體現葉石濤文學深入常民生活的一面。最後壓軸的葉館1樓常設展換展，將於12月15日粉墨登場，全新展覽重新詮釋葉石濤，並剖析葉老的家族、文學、音樂等多面向內涵。