農業科技跨領域論壇新營登場 科技務農正夯

2017-11-18 16:04

〔記者楊金城／台南報導〕為致力創新農業改革，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與蜂巢數據科技今天在新營南方創客基地舉辦「農業科技跨領域論壇」，基地創客合力研究的「無動力水揚器」亦同步發表，不僅可改善高地農田不利引水的問題，全程不需電力啟動，堪稱科技結合農業的最佳運用。

南方創客基地是首間以農村型態為主題的創客空間，號召雲嘉南在地設計工作者，共同發想、討論、製作出具有社會意義的作品，也提供3D印表機、小型CNC、數位刻字機等設備供民眾申請使用。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，南方創客基地自104年底設立以來，每月舉辦基礎設備教學及行動推廣課程、農業創客工作坊，今天的「農業科技跨域論壇」更吸引農友、農企業、物聯網專家、軟體工程師參與探討農業問題，分享如何借助平台之力讓農場管理智慧化，也公開農業用批覆材料的研究。

其中，78年次、家住官田的創客青年農夫蔡昇諺，1年前在家人反對下決定回鄉務農，但遇到農地位在高位不利引水灌溉的難題，因此到南方創客基地農業自造課程上課，與基地技術總監張家豪的生物機電背景，合力打造「無動力水揚器」。

傳統幫浦需要耗費油料及數萬元購買成本，蔡、張2人設計的無動力水揚器只需數千元，並可24小時不斷將水引至農田或儲水槽，再利用電控裝置就可以紀錄抽取量，配合無線通訊技術加裝太陽能感測器，讓他在家就可遠端監控裝置流速或有無異常，雖目前仍在測試調整階段，但完成後將可成為務農的絕佳幫手。