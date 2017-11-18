9旬嬤偕媳學書法 親如母女同辦展

2017-11-18 16:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市企業名人黃進霖，兄弟姊妹共7人，為了共同表達對90歲媽媽黃卓氤的孝心，希望替媽媽尋找一個揮灑銀髮人生的新舞台，3年前鼓勵媽媽跟著二嫂林麗淑拾筆學寫書法，婆媳倆拜師學藝，一起上課、一起學寫書法，靜心修身，在書法世界寫出快樂和成就，傳為地方美談。

黃卓氤阿嬤4代同堂68人，寫書法變成養生長壽之道。阿嬤說，寫書法要淡定、更要專心，一畫一撇、力道拿捏都要考究，稍一恍神，影響下一筆，就可能前功盡棄。阿嬤媳婦林麗淑說，陪伴婆婆學寫書法，增加婆媳感情，她們從來沒有婆媳問題，好的如母女。

黃進霖說，他們想跳脫傳統慶生方式，讓媽媽90大壽留下燦爛記憶，3年前鼓勵媽媽參加黃俊偉書法班，因阿公書法字寫得漂亮，媽媽遺傳阿公美學藝術的細胞，上第1堂課，拿起毛筆從「福」字學起，一筆一畫寫出工整漂亮的楷書，老師看了驚豔不已，誇獎媽媽很有天份，媽媽聽了開心，越寫越有心得。

黃進霖表示，「一枝草一點露」是他的媽媽一生勤儉持家拉拔兒女事業有成的座右銘，媽媽也很愛寫這6個字，寫好的墨寶分送給親朋好友和有緣人，他和哥哥們觀察發現，媽媽寫書法講究「一氣呵成」，坐到書法桌經常就是一整個上午或下午，靜下心寫書法，心無雜念，精神變好、神情容光煥發。

黃家7兄弟姊妹今在黃家企業大本營之一的彰化市金瑞瑩公司花園廣場，舉辦別開生面的「期頣文墨婆媳聯展」，展出作品出自阿嬤黃卓氤和媳婦林麗淑之手，作品運筆如飛，充分展現東方書法美學，連前彰化縣長翁金珠欣賞後也誇讚阿嬤的藝術天份，不愧是「活到老學到老」典範。