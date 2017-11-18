9旬嬤偕媳學書法 親如母女同辦展

2017-11-18 16:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市企業名人黃進霖，兄弟姊妹共7人，為了共同表達對90歲媽媽黃卓氤的孝心，希望替媽媽尋找一個揮灑銀髮人生的新舞台，3年前鼓勵媽媽跟著二嫂林麗淑拾筆學寫書法，婆媳倆拜師學藝，一起上課、一起學寫書法，靜心修身，在書法世界寫出快樂和成就，傳為地方美談。

黃卓氤阿嬤4代同堂68人，寫書法變成養生長壽之道。阿嬤說，寫書法要淡定、更要專心，一畫一撇、力道拿捏都要考究，稍一恍神，影響下一筆，就可能前功盡棄。阿嬤媳婦林麗淑說，陪伴婆婆學寫書法，增加婆媳感情，她們從來沒有婆媳問題，好的如母女。

黃進霖說，他們想跳脫傳統慶生方式，讓媽媽90大壽留下燦爛記憶，3年前鼓勵媽媽參加黃俊偉書法班，因阿公書法字寫得漂亮，媽媽遺傳阿公美學藝術的細胞，上第1堂課，拿起毛筆從「福」字學起，一筆一畫寫出工整漂亮的楷書，老師看了驚豔不已，誇獎媽媽很有天份，媽媽聽了開心，越寫越有心得。

黃進霖表示，「一枝草一點露」是他的媽媽一生勤儉持家拉拔兒女事業有成的座右銘，媽媽也很愛寫這6個字，寫好的墨寶分送給親朋好友和有緣人，他和哥哥們觀察發現，媽媽寫書法講究「一氣呵成」，坐到書法桌經常就是一整個上午或下午，靜下心寫書法，心無雜念，精神變好、神情容光煥發。

黃家7兄弟姊妹今在黃家企業大本營之一的彰化市金瑞瑩公司花園廣場，舉辦別開生面的「期頣文墨婆媳聯展」，展出作品出自阿嬤黃卓氤和媳婦林麗淑之手，作品運筆如飛，充分展現東方書法美學，連前彰化縣長翁金珠欣賞後也誇讚阿嬤的藝術天份，不愧是「活到老學到老」典範。

  • 90歲阿嬤黃卓氤寫書法養生。（記者張聰秋翻攝）

    90歲阿嬤黃卓氤寫書法養生。（記者張聰秋翻攝）

  • 黃卓氤阿嬤喜歡寫福字送人。（記者張聰秋翻攝）

    黃卓氤阿嬤喜歡寫福字送人。（記者張聰秋翻攝）

  • 黃卓氤書法運筆如飛，力道強而有力。（圖記者張聰秋翻攝）

    黃卓氤書法運筆如飛，力道強而有力。（圖記者張聰秋翻攝）

  • 黃卓氤阿嬤寫書法寫出快樂人生。（記者張聰秋翻攝）

    黃卓氤阿嬤寫書法寫出快樂人生。（記者張聰秋翻攝）

  • 為人媳婦林麗淑（左）長期陪伴婆婆寫書法，婆媳關係情同母女。（記者張聰秋翻攝）

    為人媳婦林麗淑（左）長期陪伴婆婆寫書法，婆媳關係情同母女。（記者張聰秋翻攝）

  • 婆媳書法聯展成了黃家為90歲媽媽慶生祝壽的方式。（記者張聰秋翻攝）

    婆媳書法聯展成了黃家為90歲媽媽慶生祝壽的方式。（記者張聰秋翻攝）

  • 彰化市企業名人黃進霖，感謝其二嫂林麗淑長期陪伴媽媽學寫書法養生。（記者張聰秋翻攝）

    彰化市企業名人黃進霖，感謝其二嫂林麗淑長期陪伴媽媽學寫書法養生。（記者張聰秋翻攝）

  • 名為「期頣文墨婆媳聯展」展出書法作品，出自阿嬤黃卓氤和媳婦林麗淑之手。（記者張聰秋翻攝）

    名為「期頣文墨婆媳聯展」展出書法作品，出自阿嬤黃卓氤和媳婦林麗淑之手。（記者張聰秋翻攝）

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