花蓮好事集7週年慶 有機小農回娘家

花蓮好事集7週年慶，不僅有機小農回娘家，現場還有許多民眾爭相採買有機農特產品。（記者王峻祺攝）

2017-11-18 15:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣有機耕作面積高達1436公頃，列居全國之冠，有機農戶數則有299戶，主要展售在地以「自然農法」產出當季時令生鮮蔬果的「花蓮好事集」今舉行7週年慶，吸引逾30戶有機小農回娘家；花蓮縣政府農業處長羅文龍說，未來栽種面積還會不斷擴充，將提供有機農戶更多生產資材。

2010年由在地小農成立的「花蓮好事集」，強調以自然農法與友善環境的耕作方式，提供農友栽培技術與農產品交流平台，今慶祝成立7週年，明早9時至下午4時還會繼續在花蓮鐵道文化二館舉辦交流、音樂會，歡迎民眾共襄盛舉。

花蓮好事集協會理事長黃彥儒，人稱「穿著Prada的農夫」，回鄉後除親自下田務農外，也替農友行銷農產品，堅持一步一腳印，傳遞友善土地的理念，2年前「花蓮好事集」自花蓮鐵道文化二館遷移到花蓮市自由廣場後，因面積廣闊、設施缺乏，小農僅剩數十攤，一度差點吹起熄燈號。

他說，今年10月7日獲文化局支持，再度遷回鐵道文化二館，在老樹和人文建築的相伴下，場域更加溫馨，昔日小農、有機戶又陸續回鍋，目前已有逾30攤聚集，固定於每週六上午與民眾分享友善、有機及無毒的農特產品。

長期力挺花蓮在地小農的立法委員蕭美琴，今也出席7週年慶活動；她說，「花蓮好事集」成立迄今，每名成員都在堅持友善環境耕作的共同理念下，進行生產與行銷，雖然市場上充斥著進口農產品，但小農對於花蓮的農業發展極其重要，沒有經過國際盤商的剝削干預，而是直接將最具在地特色、新鮮無毒的有機農產品，提供給消費者。

縣府農業處長羅文龍說，花蓮共有299戶有機農，有機耕作面積達1436公頃，未來還將繼續擴大有機耕作面積，持續發展有機農業，提供更多資材及補助，支持輔導農友農村產業轉型，生產、販售能讓民眾安心及友善環境的農特產品。