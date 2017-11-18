來萬年溪抓寶！ 民和國小開發APP

民和國小開發「萬年溪抓寶趣APP」。（記者羅欣貞攝）

2017-11-18 15:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東市的萬年溪近年來在整治之後已煥然一新，成為人們休憩、散步好去處，位於溪畔的民和國小在社造經費補助下，與大學合作開發「萬年溪抓寶趣」APP ，今天（18日）發表，師生及家長沿溪抓寶，抓到寶的驚呼聲不斷，十分熱鬧。

近年來，屏東市民和國小致力於萬年溪相關課程的研究發展，帶領學生繪製「萬年溪上河圖」現代版、動畫版、未來想像版、古早味版，也設計萬年大富翁桌遊，成果豐碩。

今年屏東縣政府文化處社區營造補助，加入了屏東在地知識傳承計畫，鼓勵學校與社區串連，深入鄉土認識人文地產景，並運用到教學上，扎根地方學的發展基礎。民和國小今年即爭取到這項補助，並與大仁科大合作，開發萬年溪抓寶趣APP， 下載到手機或平板電腦後，沿著萬年溪時實地踏查， 就能透過解說丶答題丶抓寶及升等，了解沿岸景點，加深學習體驗的樂趣。

校方表示，今天發表的「萬年溪抓寶趣APP 1.0版」，有33隻寶，都是由學生設計繪圖，有屏東特產蓮霧丶肉圓寶寶，也有在地產業鐵器小精靈等，答對問題才能獲得寶，學生收集到全部寶貝，就能向學校兌換獎品，接下來將開發2.0版本，讓全民都能使用。