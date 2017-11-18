我種的我負責 產銷履歷青皮椪柑打入國道休息區

2017-11-18 15:21

〔記者楊金城／台南報導〕「我種的、我負責」，台南青皮椪柑正值產季，農民用心栽種、有產銷履歷集團認證的青皮椪柑，消費者吃得更安心。

農糧署南區分署輔導旭山合作農場轄下白河產銷班第14班（南寮），申請青皮椪柑通過產銷履歷集團驗證，今天起在3號國道的東山服務區行銷販售，包括農委會副主委李退之、農糧署南區分署長姚志旺、台南市農業局長許漢卿、旭山農場場長黃良興，都來為產銷班果農站台、挺農業，行銷產銷履歷認證的椪柑。

台南青皮椪柑種植面積910公頃，占全國16％，產地以東山、白河為主，去年受到風災影響，椪柑災損3成，今年恢復往年產量水準，農糧署南區分署目前輔導台南3個椪柑產銷班通過產銷履歷集團驗證，分別是東山產銷班第66班、白河產銷班第13班、第14班，要打破果農傳統農法觀念不容易。

其中白河產銷班第13班有10位班員參加，共同購買防治病蟲害資材，節省開支並管控用藥種類，落實安全用藥，驗證椪柑面積有30公頃。

姚志旺拍胸脯保證說，產銷履歷認證代表果農「我種的、我負責」，消費者買到產銷履歷認證的青皮椪柑，可追溯到哪位果農種植生產符合安全用藥規範的椪柑，吃得安心、放心，消費者以購買行動支持產銷履歷制度，可開啟台灣農業發展新契機。

李退之說，外皮青綠色的台南青皮椪柑，是台南很有特色的水果，他小時候就愛吃青皮椪柑，酸酸甜甜又營養，推動產銷履歷認證不只提升消費者對農產的信心，並提高農產價格。

有產銷履歷認證的青皮椪柑，目前產地價1台斤40元，高於一般椪柑；許漢卿說，椪柑、青皮椪柑都是同一品種，青皮椪柑在溫度低於20度時，果皮開始轉黃，消費者現在吃台南青皮椪柑正是好時機。