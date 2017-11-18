高市空污嚴峻 環保局工業區稽查每日破百次

2017-11-18 15:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市近來空氣品質嚴峻，工業污染成眾矢之的，環保局今天公布數據指出，高雄市三大工業區兩年來每日平均稽查數破百次，累計裁罰206件罰款2861萬元，50名稽查員幾乎已盡洪荒之力。

環保局統計，去年全年至今年10月底針對大發工業區、林園工業區及臨海工業區等3大工業區之空氣污染稽查取締情形，稽（巡）查總數為7萬2072件、裁處總數為206件、裁罰總金額為2861萬元。

環保局動員稽查科、空噪科含委辦計畫約50人，平均每日稽查破百次，此外，還包括完成連續自動監測系統查核46次、設備元件查核達70968次、製程查核432次、管道檢測55次。

為了突破民眾反映環保局稽查人員抵達時已經沒有污染的情況，今年10月底更是成立24小時專案進駐工業區稽查計畫，至今已查獲6件，裁罰210萬。

環保局長蔡孟裕表示，近年已針對工業區內的固定污染源加強許可管制及稽查取締，環保局還設置兩個OP-FTIR（開徑式傅立葉轉換紅外光儀）固定監測站，以及9處工業區固定即時採樣站，可在發生空污事件時遠端遙控真空鋼瓶進行氣體採樣蒐證。

空氣品質維護，除了工業區監控外，汽機車移動污染源，以及境外污染，都必須兼顧，環保局會全力以赴。