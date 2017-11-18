虎尾農會花生股東會 上千遊客田間「挽土豆」

不少遊客都是全家出動挽土豆。（記者廖淑玲攝）

2017-11-18 14:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會獲TGAP花生產銷履歷加工驗證標章、ISO22000國際食品安全衛生管理系統認證，加上黃金花生股東會今天吸引上千名遊客熱情下田「挽土豆」、表揚模範農民，盛大慶祝食品安全新跨界。

虎尾農會保障食安、落實「從產地到餐桌」，推廣黃金落花生產銷履歷契作，保障花生農收入，還結合活動與遊遊體驗設計，推出花生股東會，讓外地遊客認股並參與成果採收，今天體驗田間拔花生，發揮地方農業休閒效益，即使花生收購價格每台斤超過40元，農會仍不惜高成本大辦活動，還有現煮花生免費請大家吃。

今天來自新北、高雄、台中、南投縣等500餘名股東加上社區民眾下田挽土豆體驗豐收樂趣，搭配現場音樂會、濁水溪藝術蹈團、電音三太子表演、農會員工變裝「虎農五寶」自製產品走秀、DIY花生糖、花生醬吐司、花生風味餐、青農及社區農特產展，還有最大獎價值1萬元的APPLE手錶、電視及腳踏車的摸彩，讓大伙兒滿載而歸。

虎尾農會總幹事黃鈺惠表示，農會用心深化從安全履歷原料到加工製程品質，今年契作的安全履歷黃金落花生從30公頃提升到100公頃，並榮獲TGAP、ISO22000雙認證領先各農會，保障消費者權益，保價收購又讓農民有收益。

黃鈺惠強調，農會多元經營另推出1日遊行程，強調客製化與彈性，符合消費者需求，至今超過20團、千人參加，結合雲林布袋戲館、花生、花卉等在地特色，一起行銷虎尾，打造雲林特色。

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