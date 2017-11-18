回應學用落差問題 業者：檢定題目由產業界出題

2017-11-18 15:02

〔記者林曉雲／台北報導〕學用落差問題大，黃昆輝教授教育基金會今天召開全天研討會，與會的國際知名汽車大廠法務認證經理吳德民表示，他們的經銷商與學校有產學合作，他曾和南港高工汽修科學生們分享，學生要把基本功學好，汽修科學生不要只看到手上的扳手，學生的未來也不是只有在修車廠當黑手，汽車產業很大，要給學生們廣大的願景。

一個德國零件改變視野

吳德民以「一個德國零件可以有的啟發」為例。他說，有一個學生到汽車公司實習，上司叫他去拿一個德國零件，這個學生是否有好奇心去舉例說明探究，這個零件從德國來到台灣所經過「中間的旅程」，其中所涉及很多的層面和領域，這也是學習、帶有國際觀的學習，學習態度不同，未來發展也不同，可以從黑手走到工程師、走到汽車相關產業，這個學生的世界變很大。

國立高雄第一科大工學博士、自動化業者江金隆，則在研討會分組會議中高聲呼籲，教育部應成立「產官學合作技能檢定與專業師資培訓中心」，現在的檢定題目與產業落差太大，不管是學科或術科題目，均由學界出題和審題，他建議應由師培中心主責，使檢定題目產業化，由產業界出題、學校教師審題，且成立專業師資培訓中心，以培訓教師為主、學生為輔，並要求技職教師本身即須具備專業證照。

技職教育實務比重太低

長年專注於技職教育，江金隆出版「技職教育可以很簡單」一書，他表示，為什麼要花費時間和精力投注技職教育，因為找不到優秀人才，他研究我國技職體系理論與實務比重，不管是國立或私立、高職或科大，理論和實務的比例是8比2，歷年來實務比重很低，造成今日產學落差極大的主因，因此要強化實務比重，必須要成立「專業師資培訓中心」才能落實。

此外，江金隆認為，不少技職專業教師重理論、無實作力，升等也看論文，他建議應修改聘任條件，將目前規定需具備1年或以上產業工作經驗，改為應具備至少1張相關專業乙級檢定證照，升等也應修正增加技能檢定證照、發明專利、帶學生參加國家或國際賽得獎、教師組技能競賽等等，老師本身有實力作，才能教學生實作能力。