這家醫院在院內辦運動會 員工體重輕了 腰圍瘦了 人笑了

2017-11-18 14:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕誰說運動會一定要在戶外！衛福部彰化醫院針對上班族需要，量身打造「室內運動」，每週六固定舉辦「室內運動會」，大家院內做定點的跳繩、有氧運動，成功「甩脂找健康」。

彰化醫院的「週六運動會」最大的特色就是活動現場在室內，員工以自己工作的範圍內進行體適能運動，活動的範圍通常小到一個辦公桌大小，但因為是整個單位下去競技，大家相互切磋，做出更正確的動作，也可以了解到各項運動的功能，運動得更起勁了。

今天運動會展開，院長謝文淮、副院長樊聖帶領主管一起下場跳有氧操，彰師大的體適能教師在講解的同時，也示範正確的動作，與會的員工隨著音樂動起來，節奏從慢到快，跳得汗水淋漓，稍事休息之後，第二個小時進行肌力運動，透過球、飛盤及跳繩等輔具，訓練核心肌群，以增加肌力、減少脂肪。

參加的員工劉純甄表示，這2個月她體重減少了3公斤、體脂肪少了3.3％，健康運動讓她健康減重，雖然週六假日還要到醫院上這項課程，但她還是每週都充滿期待；員工黃秋瑜說，她腰圍少了15公分，人變得清爽許多，更重要的是，瘦身得很健康；員工傅中勇認為，在跳動之間，不只打造出運動職場，也凝聚了員工的向心力。

彰師大教授張家昌指出，他們的運動專業服務隊透過系統性及規律性的運動指導，以提升參與者的運動技能，把健康運動的觀念帶往職場，未來希望能擴大服務範圍。