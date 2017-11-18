解約在即 基隆海科館重新招標營運廠商

2017-11-18 14:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕承攬獵雷艦建造的慶富造船，爆發嚴重財務問題且涉及詐貸案，國立海洋科技博物館最快12月12日和慶富子公司慶陽海洋企業解約，館方近日已著手準備接管事宜，將5860餘萬元的勞務委外標案上網招標，採限制性招標；餐飲及場地部分，也以190餘萬元底價公開標租。

受母公司慶富影響，慶陽與土地銀行9.5億元的聯貸案遭宣告違約，興建海洋生態館的進度嚴重落後，原訂今年5月完工，但至今仍只有地基，一根柱子都沒有，且還積欠台電電費、員工薪水從月結改週結，財務困難面臨違約命運。

海科館經營管理組主任何林泰表示，海科館與慶陽間的海科館OT案、海生館BOT案營運模式，是依促進民間參與公共建設法（促參法）辦理，因慶陽未依合約規定日期完工，目前已每天開罰最高上限10萬元，到12月12日將滿1000萬元，屆時若未能達改善標準，將終止與慶陽間的OT+BOT契約。

為接管慶陽OT合約，海科館11月3日已上網公開招標明年勞務委外案，根據該標案「107年博物館展場暨公共服務委託專業服務案」資訊，預算金額由教育部補助共5860餘萬元，採限制性招標，月底截標。

另外，即日起海科館也同步進行「博物館區餐飲及賣店場地標租案」公開標租案，將海科館主題館、海洋劇場等OT案部分以190餘萬元底價標租。

何林泰指出，若與慶陽終止契約，再次辦理招商作業，須遵循促參法及其相關規定，包含可行性評估、先期規劃、招商、評審、簽約等各階段及程序，所須時間約1年半至2年，日前已向教育部呈報由館方接管2年，會盡力維持公共服務不中斷。

何林泰表示，現階段仍請慶陽必須維持OT範圍的正常營運，館方除了強化對慶陽的監督管理責任，也會盡力給予必要的行政協助，期待慶陽渡過目前困境，標案是為了與慶陽解約後預作準備，目前已有4、5家廠商探詢，不乏知名企業。