氣噗噗肉搜「檢舉魔人」 他PO對方車牌討拍被猛打臉

網友PO出照片，稱圖中白色Honda-CRV的車主就是「檢舉魔人」。（合成照，擷取自「爆料公社」）

2017-11-18 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會人手1機，每個人都可以輕易化身檢舉達人，1名古姓網友在臉書PO文，稱自己搬新家後1年內在同地點被檢舉2次，氣得他暗中勘查，拍下這位「檢舉魔人」的汽車車牌並張貼在網路上，然而，多數網友們的看法卻與他相左。

古姓網友在臉書社團「爆料公社」PO文表示，自己住在桃園市平鎮區大昌路一帶，由於前些日子重新鋪路，該處幾乎一半道路都改劃紅線，讓停車變得非常困難。他說，當地多數住戶為此都會將車先停路邊，等待上班時間再進行移車，沒想到自己照做卻接連被檢舉2次。

古姓網友坦言，自己雖知道停紅線是不對的行為，但已有先問過附近住戶，目前還沒聽說過其他人被檢舉。為揪出這名「檢舉魔人」，他日前特地進行遠距離勘查，拍下1名疑似是檢舉民眾所駕駛的轎車並將照片PO上網，還稱對方「行徑怪異」，要網友們評評理。

沒想到，多數網友對他的行為並不太認同，紛紛留言說「你停紅線被檢舉哭哭，那被影響的人就活該？」、「怕沒地方停就別買車，交通檢舉沒獎金，存粹義務幫其它用路人的忙」、「一種違規怪別人，檢舉還想揪人家出來的概念」、「如有停車不便，應該設法取消紅線，而不是怪罪他人，或許你的方便造成他人的不便而不自知吧」、「都違規了還PO出來檢討？是檢討自己吧」、「怪不得每天一大堆人違規，被拖車還要爆氣」、「車牌也不修掉，車主快吉（告）他」。