法國瓦訥、菊島澎湖馬拉松 締盟姊妹賽事

法國瓦訥馬拉松與菊島澎湖馬拉松，締盟結為姊妹賽事。（記者劉禹慶攝）

2017-11-18 14:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕菊島澎湖跨海馬拉松19日即將登場，今日在國立澎湖科技大學國際會議廳，與已有18年歷史的法國瓦訥馬拉松締結姊妹賽事盟約，由澎湖縣探索未來發展協會理事長張弘光，與瓦訥賽會主席梅鄂共同簽約。

今日締約儀式，也邀請澎湖縣長陳光復、澎科大校長翁進坪、交通部觀光局副局長陳淑慧、無任所大使紀政、前駐法大使呂慶龍、法國在台協會新聞處長安瀾及澎管處長方正光等人到場見證，並安排柯逸帆老師率領的「澎湖縣青少年交響樂團」，快閃演出「馬賽進行曲」、「外婆澎湖灣」等曲調迎賓。

法國瓦訥馬拉松與菊島澎湖馬拉松結緣，是由前駐法大使呂慶龍牽線，呂慶龍也是一手促成澎湖加入世界最美麗海灣組織成員的幕後功臣，明年澎湖即將舉辦世界最美麗海灣組織年會，希望透過雙方馬拉松締結姊妹賽事盟約，為明年全球性年會進行暖身，同時也讓菊島澎湖馬拉松成為澎湖冬季固定賽事。

另外除了雙方締盟外，會場也舉辦「未來、觀光、澎湖國際論壇」，由呂慶龍擔任引言人、考古學者邵美華博士「從石斧談千年澎湖智慧與觀光瑰寶」、紀政「與法國巴黎結緣-談運動觀光」、梅鄂「海灣城市行銷-從瓦訥馬拉松賽說起」、吳進生「超級動腦論澎湖」及安瀾「穿越時空的澎法情緣-法國的創新與永續」等。