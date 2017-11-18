有洋蔥！兄吃愛心牛排 頻頻夾肉先餵3歲弟

身材嬌小的14歲仲姓少年，顧不得自己還未飽食，不斷夾肉給一旁的3歲弟弟吃，手足情誼令旁人動容，讓老闆揪心直喊「不夠再點，一定讓大家吃飽！」 （記者王峻祺攝）

2017-11-18 13:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮41歲牛排店老闆魏瑞池，今天邀請花蓮市近20名弱勢學子免費吃午餐，剛放上炙熱鐵盤並發出滋滋聲響的牛排一端上桌後，孩子們立刻露出久違笑顏，其中一名身材嬌小的14歲仲姓少年，顧不得自己還未飽食，不斷夾肉給一旁的3歲弟弟吃，手足情誼令旁人動容，讓老闆揪心直喊「不夠再點，一定讓大家吃飽！」

位在花蓮市中山路上的牛排館，自今年4月開幕後，受到民眾廣大迴響，老闆魏瑞池過去家境並不富裕，如今有能力創業後，最想做的事就是回饋社會、幫助弱勢家庭，強調「或許還無法捐大錢行善，但卻有滿滿的牛排可供學子們享用。」

牛排館今天中午暫時熄燈未對外營業，數名服務生專為受花蓮市公所邀約用餐的近20名弱勢學子服務，其中一桌坐滿5個人，由15歲仲姓姊姊帶著弟妹等候餐點。

當牛排上桌後，身形比同年齡孩子看起來還要嬌小的14歲少年，吃沒幾口後就不斷將肉餵給坐在一旁的3歲弟弟，面對旁人頻頻詢問怎麼不自己先吃時，僅低頭羞澀回應「因為弟弟愛吃肉！」讓目睹這一幕的店家相當感動，霸氣直說「吃不夠再點！」

魏瑞池說，謝謝花蓮縣記者協會理事長胡俊彥的引介及花蓮市公所的協助，讓他能有機會回饋社會，或許現在還無法捐助大筆金錢幫助弱勢家庭，但卻能透過自身餐飲專業及資源，幫助這群孩子免費用餐。

他強調，今天雖是第一次試辦，但已決定常態性舉行愛心牛排用餐活動，期望讓需要關懷的孩子都能補足體力、營養，感受社會更多溫暖。

花蓮市長魏嘉賢說，感謝魏老闆的善心義舉，邀請弱勢家庭學子用餐，讓市公所的社福平台能夠發揮更大效用，並期盼透過牛排先生的拋磚引玉，邀約社會各界共襄盛舉，協助公、私部門共同打造幸福有愛的花蓮市。