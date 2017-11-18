澎湖地檢署誌新書發表 歷屆檢察長歡喜回娘家

歷屆澎湖地檢署檢察長回娘家，參加署誌新書發表會。（記者劉禹慶攝）

2017-11-18 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣澎湖地方法院檢察署在澎已67年，今日舉行「平湖法鼓‧菊島薪傳-台灣澎湖地方法院檢察署署誌」新書發表會，並邀請歷屆檢察長回娘家共襄盛舉，包括顏大和、朱家崎、郭珍妮、林朝松、王俊力、謝榮盛及現任鄭鑫宏齊聚一堂。

今日澎湖地檢署署誌新書發表會，由法務部長邱太三主持，檢察總長顏大和、廉政署長朱家崎、高等法院台南分院檢察署檢察長謝榮盛、高等法院花蓮分院檢察署檢察長林朝松、嘉義地方法院檢察署檢察長郭珍妮、橋頭地方法院檢察署檢察長王俊力等人，都以歷任澎湖地方法院檢察署檢察長身分回娘家，澎湖縣長陳光復也以大家長身分出席共襄盛舉。

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏表示，澎湖地檢署自民國38年12月26日設立「台灣澎湖地方法院檢察處」以來，已經歷67個年頭，原先在馬公市中華路與澎湖地方法院合署辦公，後又搬至現址，主要業務因應澎湖四面環海，致力於查緝國土保育犯罪、維護海洋資源，並建立無毒家園，同時也偵辦重大案件如華航空難、復興空難及西嶼師殺人案、消防員吃綠蠵龜案等。

署誌除了記錄澎湖地檢署歷史及司法典章制度外，也收錄歷任檢察長、退休同仁文章，頗有傳承意味，點滴回憶盡在心頭，其中最有感的是現任檢察總長顏大和，自認擔任澎湖地檢署檢察長時與現今模樣相差不遠，只是頭髮少了點，對於昔日在澎湖服務的回憶仍念念不忘。